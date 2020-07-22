Карантин в Україні продовжили до 31 серпня, але з нововведеннями: що змінилось

Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 липня продовжив адаптивний карантин в Україні, адже кількість хворих на COVID-19 досі висока. Розповідаємо, які обмеження та правила будуть чинними до 31 серпня.

Уряд дослухався до слів президента Володимира Зеленського, який закликав не продовжувати карантин більше ніж на місяць. Оскільки раніше затверджений термін дії обмежень завершується 31 липня, нова постанова продовжує адаптивний карантин до 31 серпня.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна й надалі дотримуватиметься адаптивного підходу, аби не допустити досягнення піків захворюваності на COVID-19 і не перевантажити систему охорони здоров'я.

Отож, до кінця літа діятимуть карантинні обмеження, до яких ми вже звикли. Зокрема, заборона перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без масок чи респіратор.

Однак відтепер посилення чи пом'якшення карантину визначатимуть за новим принципом: залежно від епідемічної ситуації регіони України поділять на зелені жовті, помаранчеві та червоні зони за рівнем небезпеки.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідний рівень визначатимуть за допомогою автоматизованого програмного забезпечення. Базовими критеріями для моніторингу залишаться вже чинні показники:

завантаженість ліжок не більше ніж на 50%

середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань не менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 не більше як 11%

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 не більше ніж 10%.

Коли немає перевищень, область та її всі райони перебувають у зеленій зоні, пояснив Степанов. Та це не означає відсутність обмежень:

громадяни все одно зобов'язані носити маски в громадських місцях;

проведення масових заходів дозволяється лише за умови не більше ніж 1 особа на 5 квадратних метрів;

кінотеатри й театри можуть бути заповнені не більш як на половину;

у транспорті забороняється перевезення більшої кількості пасажирів, ніж передбачено місць для сидіння.

Якщо показники захворюваності на COVID-19 змінюються в гірший бік протягом 5 днів поспіль, то регіон чи окрему адміністративно-територіальну одиницю переводять у жовту (так звана буферна зона) або в помаранчеву / червону зони (залежно від епідемситуації).

У МОЗ запевнили, що ці критерії розроблені на основі українського та закордонного досвіду.

Норми карантину, які встановлені в Україні, гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності. Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу, – наголосили в МОЗі.

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