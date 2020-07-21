Список 39 країн, які вже відкрили кордони для українських туристів

Кордони ЄС для українців ще закриті / pexels

Станом на 21 липня для громадян України відкрили свої кордони повністю або з певними умовами 39 країн. До вашої уваги перелік держав, куди вже можна вирушити на відпочинок.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, упродовж останнього тижня можливість в'їзду для українців надали ще 13 країн.

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СПИСОК УСІХ КРАЇН, ЯКІ ВІДКРИЛИ КОРДОНИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ:

Туреччина Єгипет ОАЕ Болгарія Сербія Албанія Словенія Північна Македонія Чорногорія Хорватія Білорусь Велика Британія Ірландія Мальдіви США Мексика Туніс Республіка Корея Ірак Іран Афганістан Південний Судан Ефіопія Сомалі Кенія Замбія Танзанія Сейшельські острови Багамські острови Ліван Еквадор Ямайка Камбоджа Коморські острови Антигуа й Барбуда Пакистан Пуерто-Рико Сент-Люсія Бурунді

Зверніть увагу, що для в'їзду до частини країн є певні умови, тому перед поїздкою слід вивчати правила перетину кордону тієї чи іншої держави.

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