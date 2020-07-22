Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 липня

Новини про коронавірус в Україні / gazeta

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 22 липня: в Україні виявлено 60 995​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 829 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 160 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 111 114 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 60 995 Одужали 33 172 Померли 1 534

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 166) та у Львівській області (8 353). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 364 Волинська область 3 359 Дніпропетровська область 1 260 Донецька область 813 Житомирська область 1 634 Закарпатська область 4 578 Запорізька область 691 Івано-Франківська область 3 689 Кіровоградська область 688 Київ 7 166 Київська область 3 359 Львівська область 8 353 Луганська область 110 Миколаївська область 527 Одеська область 2 660 Полтавська область 360 Рівненська область 5 232 Сумська область 383 Тернопільська область 2 508 Харківська область 3 139 Херсонська область 217 Хмельницька область 994 Чернівецька область 5 404 Черкаська область 853 Чернігівська область 654

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-07-2020:

Захворіли 14 946 969 Одужали 8 737 851 Померли 616 439 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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