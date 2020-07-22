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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gazeta

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 22 липня: в Україні виявлено 60 995​​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 829 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 160 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 111 114 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 60 995
Одужали 33 172
Померли 1 534

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 166) та у Львівській області (8 353). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 364

Волинська область

 3 359

Дніпропетровська область

 1 260

Донецька область

 813

Житомирська область

 1 634

Закарпатська область

 4 578

Запорізька область

 691

Івано-Франківська область

 3 689

Кіровоградська область

 688

Київ

 7 166

Київська область

 3 359

Львівська область

 8 353

Луганська область

 110

Миколаївська область

 527

Одеська область

 2 660

Полтавська область

 360

Рівненська область

 5 232

Сумська область

 383

Тернопільська область

 2 508

Харківська область

 3 139

Херсонська область

 217

Хмельницька область

 994

Чернівецька область

 5 404

Черкаська область

 853

Чернігівська область

 654

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-07-2020:

Захворіли 14 946 969
Одужали 8 737 851
Померли 616 439

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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