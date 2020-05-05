Карантин стане причиною шаленої популяризації велосипедів в Європі

Європейські міста, включаючи Париж, Берлін і Мілан, працюють над тим, щоб стати доброзичливішими до пішоходів і велосипедистів після виходу з карантину. Істотне поліпшення повітря під час карантину змусило владу різних міст задуматися про те, як зберегти ситуацію.

З 11 травня по всьому Парижу буде прокладено 65 км велосипедних доріжок. Це відбуватиметься у рамках плану, відомого як "Plan Velo", ініційованого мером французької столиці Ганною Ідальго ще до початку пандемії. Однак з урахуванням того, що правила соціального дистанціювання після виходу з карантину стануть нормою і для велосипедистів, роботи з розширення доріжок прискорилися.

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Париж виділив 20 млн євро, щоб стимулювати місцевих переходити з автомобілів на велосипеди. Наприклад, кожен охочий може відремонтувати свого двоколісного друга на суму до 50 євро коштом держави – у механіка, зареєстрованого в спеціальній міській базі. Роботодавці зможуть повернути до 400 євро витрат на відрядження завдяки кожному співробітнику, який їздить на роботу на велосипеді.

Статистика свідчить, що 60% поїздок, які щодня здійснюють французи, становлять менше ніж 5 км. Зміни, які відбулися в міському середовищі Парижа в останні тижні, будуть стимулювати багатьох з цих людей вибрати для своєї короткої поїздки не машину, а велосипед.

Влада Парижа також заборонили автомобілі на вулиці Ріволі – одній з найвідоміших і довгих транспортних магістралей міста. Тепер там буде дозволено їздити тільки велосипедистам, громадському транспорту, а також машинам швидкої допомоги.

Оптимістично справи виглядають і в Мілані, де влада підготувала амбіційний план боротьби із забрудненням повітря в місті по завершенню карантину. 35 км міських вулиць будуть переобладнані для велосипедистів і пішоходів. На них з'являться велосипедні доріжки, розширяться тротуари, а швидкість пересування буде обмежена до 20-30 км на годину.

Цілком імовірно, що практика Нідерландів надихнула й владу інших міст

Берлін робить аналогічні кроки, розширюючи велосипедні доріжки, використовуючи місця, які раніше було відведено для автомобілів. Але, на жаль, це тимчасовий крок, і знаки для позначення розширених велосипедних доріжок швидше за все приберуть після закінчення карантину.

Зазначимо, що у Грузії будуть забороняти автомобілі двічі на тиждень. Мер Тбілісі Каха Каладзе запропонував після карантину заборонити їздити на автомобілях два дні на тиждень. Замість цього люди будуть використовувати велосипеди, які влада планує закупити найближчим часом.

З урахуванням соціального дистанціювання такі кроки можна вважати правильними, адже після карантину в громадському транспорті досі діятимуть обмеження, а це означає, що не всі зможуть їздити на роботу й у справах так, як робили це раніше. Звичними для людей стануть поїздки на велосипедах, електросамокатах, а також піші прогулянки.

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