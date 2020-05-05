У Києві відкрили перші ринки: карта базарів, які вже запрацювали

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що 5 травня в столиці вже відкрили три ринки, а 6-го числа свою роботу відновлять ще два. Дізнайтесь, про які ж ринки йдеться.

За словами Віталія Кличка, київська Держпродспоживслужба перевірила 37 ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам. І якщо кілька днів тому жоден з ринків не був готовий відкритися, то станом на зараз деякі ринки вже облаштовували необхідні в нинішній епідеміологічній ситуації умови та будуть поступово відновлювати свою роботу.

До теми: Коли запрацюють ринки в Україні

5 травня у Києві вже відкрилися:

Ринок "Деміївський" (Голосіївський район)

Ринок "Маяк" (Деснянський район)

"Базар на Лісовій" (Деснянський район)

Завтра, 6 травня, запрацюють:

Ринок "Печерський" (Печерський район)

Ринок "Володимирський" (Голосіївський район)

Які ринки відкрили в Києві

Віталій Кличко також нагадав правила безпеки, зокрема на ринках. Продавців та покупців просять дотримуватись дистанції, бути в масках, рукавичках та користуватись антисептиками.

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