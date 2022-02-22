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Нацвідбір на Євробачення Kalush

Kalush Orchestra представлять Україну на Євробаченні 2022: офіційна заява гурту

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Kalush Orchestra поїде на Євробачення 2022 від України - фото 1
Kalush Orchestra поїде на Євробачення 2022 від України

У вівторок, 22 лютого, стало відомо, хто ж представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2022 у Турині. Опісля засідання Організаційного комітету Нацвідбору прийняли рішення, що до Італії поїде гурт Kalush Orchestra.

Нарешті вдалося поставити крапку у питанні, хто ж представить Україну на Євробаченні 2022. На пісенному конкурсі у Турині виступить гурт Kalush Orchestra, який виконає для багатомільйонної армії прихильників музичного свята пісню "Stafania". Про відповідне рішення розповідає Суспільне.

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"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", – сказав вокаліст гурту Олег Псюк.

Kalush Orchestra – Stefania, слухайте пісню, з якою Україна поїде на Євробачення 2022:

Нагадаємо, що Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico. У ньому візьмуть участь 41 країна у півфіналах 10 і 12 травня. Фінал пісенного конкурсу відбудеться 14 травня. Україна, до слова, виступатиме у першому півфіналі.

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