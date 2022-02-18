Kalush Orchestra відповіли, чи хочуть їхати на Євробачення 2022 замість Alina Pash

Музиканти з гурту Kalush Orchestra поділилися своїми планами, чи готові вони представляти Україну на Євробаченні 2022. Саме до них звернулось Суспільне після скандальної ситуації з Alina Pash.

Гурт Kalush Orchestra зайняв друге місце у фіналі Національного відбору, тому має всі шанси на участь у Євробаченні 2022 замість Alina Pash після її дискваліфікації. Саме з цієї причини оргкомітет відбору на конкурс вирішив звернутись саме до них, щоб вкласти договір. І на відповідь Kalush Orchestra не довелось довго чекати.

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Ведучий Сергій Притула у прямому ефірі Радіо НВ запитав соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка, чи подумали вони над пропозицією Оргкомітету Нацвідбору на Євробачення представляти Україну на цьогорічному міжнародному пісенному конкурсі, і чи готові музиканти поїхати у Турин.

Так, завтра (у п'ятницю, 18 лютого) буде фінальна відповідь. Коли ми уже підпишемо.. Я маю на увазі, коли ми підпишемо всі папери, тоді зможемо заявити точно, — відповів Олег Псюк.

Відзначимо, що Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico. 41 країна побореться за перемогу у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у фіналі – 14 травня.

Слухайте запис розмови Сергія Притули з Олегом Псюком в ефірі Радіо НВ:

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