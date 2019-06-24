Кабачки на зиму: рецепти приготування консервації кабачків у фото

Кабачки на зиму – смачні домашні закрутки, якими можна смакувати в холодну пору року. Вони бувають мариновані, з морквою, кетчупом чи навіть з ананасами! Оскільки сезон цих овочів уже стартував – консервація кабачків якраз актуальна. Ловіть прості рецепти їхнього приготування.

Кабачки – неймовірно корисний овоч, який сприятливо впливає на організм людини, особливо на травну систему та стан шкіри, а наявність у ньому вітаміну С, нікотинової кислоти, вітамінів В1, В2 лише підтверджують його позитивну дію. Також кабачки рекомендують вживати при захворюваннях печінки, а сік цього овочу здатен заспокоїти нервову систему.

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Кому ж не хочеться у морозний зимовий день дістати з комірчини ароматне, гостреньке, хрустке "літо в банці". З думкою про зиму ми підготували для вас найсмачніші рецепти консервованих кабачків, які будуть доречними і на свято, і в будень.

Кабачки на зиму – рецети з фото

Кабачки з морквою по-корейськи

Кабачки по-корейськи – це смачний салат з маринованих кабачків, моркви і перцю, який вдало доповнить основні страви не лише взимку, а й у будь-яку пору року. Як і всі овочі, кабачки по-корейськи "полюбляють" спеції, в склад яких обов'язково має входити коріандр. Тому обираючи прянощі для моркви по-корейськи, які вам знадобляться для приготування кабачків, – обов'язково переконайтесь, що у складі є коріандр.

Інгредієнти:

Кабачок – 1 кг.;

Перець солодкий червоний – 2-3 шт.;

Морква – 2-3 шт.;

Часник – 1 голівка;

Прянощі для моркви по-корейськи – 1-2 чайні ложки;

Для маринаду:

Оцет 6-відсотковий – 0,5 склянки;

Цукор – 0,5 склянки;

Сіль – 1 ст. ложка;

Олія – 0,5 склянки.

Як приготувати кабачки з морквою

Рецепт приготування

Попередньо вимиті та очищені кабачки необхідно пропустити крізь терку (сторона, що для моркви по-корейськи). З морквою варто проробити аналогічну процедуру: помити та подрібнити за допомогою терки (сторона, що для моркви по-корейськи). Промивши перець та очистивши його від зерен – нарізати соломкою. Часник почистити та промити. Натерти на дрібній терці або пропустити через спеціальний прес. Овочі, часник та прянощі перемішати і поставити на 5 годин до льодовника. Поки овочі насичуються прянощами, саме час приготувати маринад. Для цього необхідно поєднати цукор, оцет та сіль. Всі інгредієнти варто ретельно перемішати. Опісля – додати олію, і ще раз все перемішати. Нагрівати маринад не потрібно! Діставши овочі з холодильника, заливаємо їх маринадом та перемішуємо. Овочеву масу розкладаємо по стерилізованих літрових баночках і стерилізуємо їх ще 25 – 30 хв. Якщо ви вирішили стерилізувати кабачки по-корейськи у півлітрових банках , то робити це варто 15-20 хв. Після стерилізації – ємкості закочуємо.

Хрусткі та ароматні кабачки по-корейськи готові. Смачного!

Мариновані кабачки кружальцями

Кабачки, приготовані за рецептом нижче, виходять неймовірно хрусткими та ароматними. Гостренькі кружальця кабачків чудово поєднуються зі всіма стравами і вдало доповнюють їх. Будьте певні: байдужими вони не залишать жодну людину, яка їх скоштує.

Інгредієнти:

Кабачки – 1 кг.;

Перець чорний горошком – 3-4 шт.;

Перець духмяний горошком – 3-4 шт.;

Часник – 1-2 зубчики;

Лавровий лист – 1 шт.;

Зелень кропу – 2-3 гілочки.

Для заливки:

Вода – 1 л.;

Цукор – 2 ст. ложки;

Сіль – 2 ст. ложки;

Оцет 9-відсотковий (120 мл).

Консервовані кабачки на зиму

Рецепт приготування

Промитим кабачкам та зелені дати час висохнути, опісля – кабачки нарізати кружальцями діаметром 1-1,5 см. Нарізані кабачки покласти до каструлі і залити окропом, що тільки закипів. Під закритою кришкою лишити їх на 25 хвилин. Поки кабачки розм'якшуються у каструлі з окропом, можна починати готувати маринад. Для приготування маринаду, необхідно закип'ятити воду у каструлі, додати сіль та цукор, перемішати. Потім влити оцет, ще раз все гарненько перемішати і зняти з вогню. Діставши кабачки з каструлі, покласти їх у простерилізовані банки. Чергуючи кружальця кабачків зі спеціями та зеленню – залити все киплячим маринадом. Герметично закривши ємкості та давши їм час охолонути, поставити у прохолодне місце.

Хрумкі кабачкові кружальця у гостренькому маринаді готові.

Кабачки "як грузді"

Цікавою особливістю наділені кабачки – вони "вміють" дало "видозмінюватися". Їх з легкістю можна прийняти, приміром, за гриби, і описаний нижче рецепт – це однозначно доводить.

Інгредієнти:

Кабачки – 2 кг.;

Петрушка – 25 г.;

Кріп – 35 г.;

Перець мелений (асорті) – 5 г.;

Горіх мускатний – 8 г.;

Часник – 3-4 зубчика;

Цукор – 75 г.;

Сіль – 30 г.;

Олія соняшникова (нерафіноване) – 180 мл.;

Лимонна кислота – 10 г.

Як зробити кабачки-"грузді"

Рецепт приготування

Для початку необхідно промити кабачки кілька разів, потім – нарізати кружальцями. Якщо "середина" довгастого зеленаня м’яка, то варто видалити її разом з зернами. Після всього – нарізаємо кабачки невеличкими шматочками-кубиками. Подрібнені кабачки перекладаємо у каструлю з емальованим покриттям. Промиту і подрібнену разом зі стеблами зелень кладемо до кабачків в емальовану каструлю. Часник дрібненько нарізаємо і також додаємо до кабачків та зелені. Цукор, сіль, асорті з молотих перців та мускатного горіха, лимонну кислоту – все поєднуємо у каструлі з кабачками, зеленню та часником, додаємо соняшникову олію і ретельно перемішуємо. Каструлю з овочевою масою закриваємо кришкою і лишаємо на 4 години при кімнатній температурі. Після закінчення зазначеного часу, кабачки пустять сік, який разом з добавками подарує ароматний маринад. Перекладаємо овочеву масу в банки, які завчасно необхідно простерилізувати. Заливаємо кожну банку аж по вінця запашним маринадом. Наповнені баночки ставимо у каструлю з теплою водою, попередньо покривши дно ємкості серветкою з тканини. Стерилізуємо 10 хв. (відлік розпочинається з моменту закипання маринаду. Вийнявши баночки з каструлі – закочуємо їх кришками та перевертаємо до гори верхом до повного охолодження.

Після охолодження перекладаємо ємкості до холодильника. Через 5 днів кабачки "як грузді" просочаться ароматними домішками, а відтак – будуть готові до споживання. Смачного!

Лечо з кабачків з кетчупом (без стерилізації)

Інгредієнти:

Кабачки (цукіні) – 2 кг.;

Болгарський перець – 0, 5 кг.;

Помідори – 1 кг.;

Часник – 3 зубчики;

Цибуля ріпчаста – 0, 5 кг.;

Кетчуп чілі – 400 г.;

Оцет 6-відсотковий – 2 ст. л.;

Соняшникова олія – 2/3 склянки;

Цукор 2/3 склянки;

Перець чорний мелений – 0,3 ч. ложки;

Пекучий перець – за смаком;

Морська сіль – 1,5 ст. ложки.

Лечо з кабачків з кетчупом чілі

Спосіб приготування:

Усі необхідні овочі для приготування необхідно промити під проточною водою. Нарізані помідори та перець кладемо в блендер та подрібнюємо до однорідної маси. Овочеве пюре, що вийшло, – переливаємо в каструлю. Додавши сіль та перець, ставимо каструлю на вогонь. Як тільки овочеве пюре закипить, необхідно відразу зняти пінку, що з'явиться на поверхні. Піни буде досить багато, однак знімати потрібно її ретельно, щоб подальший процес приготування лечо був простішим. Опісля – додаємо кетчуп та олію. Очищені та нарізані півкружальцями кабачки, додаємо в каструлю до овочевого пюре. Коли лечо закипить, необхідно його перемішати і варити 10 хвилин. Коли лечо провариться на вогні, додаємо цибулю нарізану півкільцями, і варимо ще 10 хвилин з періодичними помішуваннями. Останніми інгредієнтами, які варто додати до лечо, є часник та оцет. Після цього необхідно проварити ще 3-4 хв., і вимкнути вогонь. Опісля – наповнюємо овочевою масою чисті банки та ставимо їх на махрове полотенце низом до верху. Самі баночки також накриваємо чимось теплим та цупким, і лишаємо до повного охолодження.

Неймовірно смачне лечо, яке не потребує стерилізації, готове. Зберігайте його у прохолодному приміщенні і смакуйте з радістю.

Кабачкове варення (як ананаси)

Незначна вартість кабачків дозволяє експериментувати, однак цей експеримент, будьте певні, однозначно увінчається успіхом. Соковиті шматочки ананаса та не менш соковиті шматочки кабачка поєднуються воєдино, даруючи незабутній смак та аромат. Запевняємо вас: куштуючи це варення, ваші близькі постійно будуть запитувати: "А як розрізнити, де ананаси, а де кабачки?".

Інгредієнти:

Кабачки – 1,5 кг.;

Консервовані ананаси – маленька баночка (розміром, як склянка);

Цукор – 1,2 кг.;

Лимонна кислота – 0,5 чайної ложки.

Кабачки з ананасами

Рецепт приготування:

Вимиті та очищені від зернової середини кабачки нарізаємо шматочками – кубиками. Після подрібнення кабачків відкриваємо ананаси і зливаємо з них сік, на якому будемо готувати цукровий сироп. Гарячим сиропом заливаємо подрібнені кабачки і посипаємо зверху лимонною кислотою. Лишаємо цю масу приблизно на 1 годину. Відразу ставити на вогонь і варити не варто, оскільки кабачки можуть розхамулитися. Після закінчення зазначеного часу, зливаємо сироп з кабачків (його вже буде дещо більше), підігріваємо, наповнюємо кабачки підігрітим сиропом і лишаємо знову на 1 годину. Поки кабачки "маринуються" – можна нарізати ананаси. Нарізаємо їх такими самими шматочками, як кабачки. Якщо ви придбали у магазині вже подрібнені ананаси (можна купувати лише кубиками), то шматочки кабачків повинні бути аналогічного діаметру. Додаємо ананаси до кабачків і ставимо на вогонь. Як тільки маса закипить, зіставляємо з вогню і чекаємо поки охолоне. Так пророблюємо кілька разів. Спочатку ананаси виділять багато соку, однак з часом частину соку кабачки поглинуть, а частина – випарується. Кількість варення зменшиться, а шматочки кабачків стануть схожими на ананаси. Саме тоді час варити овочево-фруктову масу 15-20 хвилин на маленькому вогні.

Зварене варення розливаємо по стерилізованих баночках. Смачного!

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