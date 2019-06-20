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Страви з кабачків: смачні і швидкі рецепти приготування у фото

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Страви з кабачками дуже смачні - фото 1
Страви з кабачками дуже смачні / maximum.fm

Кабачки не тільки смачні, а й дуже корисні! Страви з цукіні, на подив, різноманітні. Як приготувати смачні оладки, салати та гарячі страви з кабачків, – читайте прості рецепти на Радіо МАКСИМУМ.

Кабачки, запечені в духовці

Інгредієнти:

  • кабачки – 1 кг
  • олія рослинна / масло вершкове – 1 ст. ложка
  • кетчуп – 1-2 ст. ложки
  • майонез – 1-2 ст. ложки
  • часник – 1-2 зубчики
  • кріп за смаком
  • сіль за смаком

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Прості та корисні страви з кабачків: рецепти приготування - фото 248531

Рецепт приготування кабачків у духовці:

  1. Кабачки вимити, очистити гострим ножем, сполоснути і нарізати кружальцями завтовшки 1-1,5 см, трохи посолити.
  2. Деко змастити олією і викласти кабачки. Поверхню шматочків змастити майонезом, кетчупом або сумішшю майонезу і кетчупу. Можна просто змастити кабачки рослинною олією. Декому більше до вподоби вершкове масло – це справа смаку.
  3. Розігріти духовку до 190 градусів і поставити деко з кабачками в середню позицію духовки на 20 хвилин.
  4. Печені кабачки викласти на тарелю. Можна приправити кабачки, печені в духовці, крапелькою майонезу, роздавленим часником і кропом.

Складність приготування – 5/10, витрачений час – 40 хвилин.

Рецепт рагу з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачок невеликий – 2 шт.
  • морква –1 шт.
  • помідори – 2 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 головка
  • перець солодкий – 1 стручок
  • олія ​​– 30 г
  • сіль – 0,5 ч. ложки (за смаком)
  • часник – 2-3 зубчики (за смаком)
  • зелень – 0,25 пучка (за смаком)
Прості та корисні страви з кабачків: рецепти приготування - фото 248532

Як приготувати смачне рагу з кабачків:

  1. Підготувати овочі. Почистити, помити, нарізати кабачок кубиками.
  2. Почистити, помити, нарізати моркву соломкою.
  3. Почистити і нарізати цибулю кільцями (або півкільцями), перець соломкою. Помідори – половинками кружечків.
  4. Розігріти казанок, налити рослинну олію. Викласти підготовлені овочі. Всі овочі смажити разом під кришкою на невеликому вогні в рослинній олії, часто помішуючи, по можливості не підливаючи воду. Смажити до готовності (близько 20 хвилин).
  5. Часник очистити подрібнити ножем. Зелень помити, нарізати дрібно.
  6. В кінці смаження додати подрібнений часник, посипати зеленню. Рагу з кабачків перемішати і можна подавати.

Складність приготування – 6/10, витрачений час – 45 хвилин.

Кабачкові оладки з сиром і часником

Інгредієнти:

  • кабачки 300 г (1-2 шт.)
  • сир твердий – 100 г
  • часник – 3-4 зубки
  • яйця – 1 шт.
  • сіль – 0,5 ч. ложки
  • борошно – 2-3 ст. ложки
  • олія ​​– 1-2 ст. ложки
Прості та корисні страви з кабачків: рецепти приготування - фото 248533

Рецепт приготування кабачкових оладок:

  1. Кабачки натерти на дрібній тертці і віджати сік, що виділився.
  2. Сир натерти на дрібній тертці.
  3. Часник очистити і роздавити.
  4. Змішати кабачки, сир, часник. Додати яйце, сіль і борошно. Ретельно перемішати.
  5. На сковороді розігріти 1 ст. ложку олії. Ложкою викласти оладки. Смажити кабачкові оладки з сиром і часником на середньому вогні до рум'яної скоринки (2-3 хвилини). Потім перевернути і смажити ще 2-3 хвилини з іншого боку.
  6. Такі кабачкові оладки з сиром і часником смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді.

Складність приготування – 6/10, витрачений час – 30 хвилин.

Кабачки, фаршировані м'ясом

Інгредієнти:

  • кабачки середні 0,5 кг
  • фарш м'ясний – 0,5 кг
  • цибуля ріпчаста – 2-3 шт.
  • морква невелика – 2 шт.
  • майонез – 100-150 г
  • сир – 100 г
  • олія ​​– 2-3 ст. ложки
  • сіль – 1 ч. ложка (за смаком)
  • перець чорний мелений – 1-2 щіпки
Прості та корисні страви з кабачків: рецепти приготування - фото 248534

Як приготувати кабачки з м'ясом:

  1. Одну цибулину очистити і натерти на тертці або пропустити через м'ясорубку.
  2. Змішати фарш і натерту цибулю. Додати сіль, перець. Перемішати.
  3. Кабачки очистити, нарізати кружечками шириною по 3-4 см. Вийняти з кабачків серцевину.
  4. Закип'ятити воду. Кільця кабачків опустити в киплячу воду хвилини на три, вийняти і остудити в холодній воді. Цибулю очистити і дрібно нарізати.
  5. На сковороді розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. Викласти цибулю і обсмажити її на середньому вогні, помішуючи, до золотистого кольору (приблизно 5 хвилин).
  6. Моркву очистити, нашаткувати соломкою або натерти на крупній тертці.
  7. На сковороді розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. Викласти моркву і обсмажити її на середньому вогні, помішуючи, до золотистого кольору (приблизно 8-10 хвилин).
  8. Змішати цибулю і моркву. Посолити. Сир натерти на дрібній тертці.
  9. Духовку розігріти до 200 градусів. Деко змастити олією (можна покрити деко фольгою) і викласти на нього кабачки. В середину кожного кружечка щільно викласти підготовлений м'ясний фарш. Зверху викласти моркву з цибулею.
  10. Посипати тертим сиром. Запікати фаршировані кабачки з м'ясом в духовці приблизно 30 хвилин.

Складність приготування – 7/10, витрачений час – 1 година.

Салат з курки з кускусом і овочами

Інгредієнти:

  • куряче філе 200 г
  • жовтий перець – 1 шт.
  • нарізана петрушка – 2 ст. л.
  • консервована кукурудза – 200 г
  • м'ята – 2 ст. л.
  • кускус – 200 г
  • оливкова олія ​​– 3 ст. л.
  • гарячий овочевий бульйон – 600 мл
  • 1 баклажан або 2 кабачки (порізати)
  • виноградний оцет – 3 ч. л.
Прості та корисні страви з кабачків: рецепти приготування - фото 248535

Рецепт салату з курки з кускусом і овочами:

  1. Зварити кускус, висипати його в миску, залити киплячим бульйоном, перемішати. Накрити кришкою і залишити на 20-25 хвилин, поки крупа не стане м'якою і не вбере бульйон.
  2. У сковороді у 2 ст. л. оливкової олії по черзі обсмажити всі овочі, а потім куряче філе.
  3. У мисці збити заправку: 1 ст. л. оливкової олії змішати з оцтом і нарізаною м'ятою. Кускус, курку та овочі, включаючи кукурудзу, скласти в чашку і перемішати, додати заправку.
  4. Посолити, поперчити. Подавати в теплому вигляді.

Складність приготування – 5/10, витрачений час – 20 хвилин.

Пряний крем-суп з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки – 400 г
  • вершки – 100-200 мл
  • сіль – 1 ч. ложки
  • карі (порошок) – 0,25-0,5 ч. ложки
  • кріп свіжий – 2-3 гілочки
  • сухарики – 15 г
Прості та корисні страви з кабачків: рецепти приготування - фото 248536

Рецепт приготування пряного крем-супу з кабачків:

  1. Кабачки вимити. Обрізати кінчики. Натерти на терці. Очищати від шкірки і насіння кабачки не потрібно.
  2. Перекласти терті кабачки в ємність, в якій вони будуть варитися. Додати води так, щоб вона трохи не покривала терті кабачки.
  3. Накрити кришкою і 5 хвилин варити в мікрохвильовці при потужності 850. Кабачки повинні зваритися, але не розваритися в кашу. Якщо кабачки молоді, соковиті, води можна зовсім не підливати.
  4. У гарячі кабачки додати сіль і подрібнити кабачки блендері. Додати вершки і порошок карі. Перемішати до однорідності. Нарізати кріп.
  5. Посипати крем-суп з кабачків кропом, додати сухарики і відразу ж подавати.

Складність приготування – 7/10, витрачений час – 40 хвилин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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