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Страви з кабачків: смачні і швидкі рецепти приготування у фото
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Кабачки не тільки смачні, а й дуже корисні! Страви з цукіні, на подив, різноманітні. Як приготувати смачні оладки, салати та гарячі страви з кабачків, – читайте прості рецепти на Радіо МАКСИМУМ.
Кабачки, запечені в духовці
Інгредієнти:
- кабачки – 1 кг
- олія рослинна / масло вершкове – 1 ст. ложка
- кетчуп – 1-2 ст. ложки
- майонез – 1-2 ст. ложки
- часник – 1-2 зубчики
- кріп за смаком
- сіль за смаком
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Рецепт приготування кабачків у духовці:
- Кабачки вимити, очистити гострим ножем, сполоснути і нарізати кружальцями завтовшки 1-1,5 см, трохи посолити.
- Деко змастити олією і викласти кабачки. Поверхню шматочків змастити майонезом, кетчупом або сумішшю майонезу і кетчупу. Можна просто змастити кабачки рослинною олією. Декому більше до вподоби вершкове масло – це справа смаку.
- Розігріти духовку до 190 градусів і поставити деко з кабачками в середню позицію духовки на 20 хвилин.
- Печені кабачки викласти на тарелю. Можна приправити кабачки, печені в духовці, крапелькою майонезу, роздавленим часником і кропом.
Складність приготування – 5/10, витрачений час – 40 хвилин.
Рецепт рагу з кабачків
Інгредієнти:
- кабачок невеликий – 2 шт.
- морква –1 шт.
- помідори – 2 шт.
- цибуля ріпчаста – 1 головка
- перець солодкий – 1 стручок
- олія – 30 г
- сіль – 0,5 ч. ложки (за смаком)
- часник – 2-3 зубчики (за смаком)
- зелень – 0,25 пучка (за смаком)
Як приготувати смачне рагу з кабачків:
- Підготувати овочі. Почистити, помити, нарізати кабачок кубиками.
- Почистити, помити, нарізати моркву соломкою.
- Почистити і нарізати цибулю кільцями (або півкільцями), перець соломкою. Помідори – половинками кружечків.
- Розігріти казанок, налити рослинну олію. Викласти підготовлені овочі. Всі овочі смажити разом під кришкою на невеликому вогні в рослинній олії, часто помішуючи, по можливості не підливаючи воду. Смажити до готовності (близько 20 хвилин).
- Часник очистити подрібнити ножем. Зелень помити, нарізати дрібно.
- В кінці смаження додати подрібнений часник, посипати зеленню. Рагу з кабачків перемішати і можна подавати.
Складність приготування – 6/10, витрачений час – 45 хвилин.
Кабачкові оладки з сиром і часником
Інгредієнти:
- кабачки – 300 г (1-2 шт.)
- сир твердий – 100 г
- часник – 3-4 зубки
- яйця – 1 шт.
- сіль – 0,5 ч. ложки
- борошно – 2-3 ст. ложки
- олія – 1-2 ст. ложки
Рецепт приготування кабачкових оладок:
- Кабачки натерти на дрібній тертці і віджати сік, що виділився.
- Сир натерти на дрібній тертці.
- Часник очистити і роздавити.
- Змішати кабачки, сир, часник. Додати яйце, сіль і борошно. Ретельно перемішати.
- На сковороді розігріти 1 ст. ложку олії. Ложкою викласти оладки. Смажити кабачкові оладки з сиром і часником на середньому вогні до рум'яної скоринки (2-3 хвилини). Потім перевернути і смажити ще 2-3 хвилини з іншого боку.
- Такі кабачкові оладки з сиром і часником смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді.
Складність приготування – 6/10, витрачений час – 30 хвилин.
Кабачки, фаршировані м'ясом
Інгредієнти:
- кабачки середні – 0,5 кг
- фарш м'ясний – 0,5 кг
- цибуля ріпчаста – 2-3 шт.
- морква невелика – 2 шт.
- майонез – 100-150 г
- сир – 100 г
- олія – 2-3 ст. ложки
- сіль – 1 ч. ложка (за смаком)
- перець чорний мелений – 1-2 щіпки
Як приготувати кабачки з м'ясом:
- Одну цибулину очистити і натерти на тертці або пропустити через м'ясорубку.
- Змішати фарш і натерту цибулю. Додати сіль, перець. Перемішати.
- Кабачки очистити, нарізати кружечками шириною по 3-4 см. Вийняти з кабачків серцевину.
- Закип'ятити воду. Кільця кабачків опустити в киплячу воду хвилини на три, вийняти і остудити в холодній воді. Цибулю очистити і дрібно нарізати.
- На сковороді розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. Викласти цибулю і обсмажити її на середньому вогні, помішуючи, до золотистого кольору (приблизно 5 хвилин).
- Моркву очистити, нашаткувати соломкою або натерти на крупній тертці.
- На сковороді розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. Викласти моркву і обсмажити її на середньому вогні, помішуючи, до золотистого кольору (приблизно 8-10 хвилин).
- Змішати цибулю і моркву. Посолити. Сир натерти на дрібній тертці.
- Духовку розігріти до 200 градусів. Деко змастити олією (можна покрити деко фольгою) і викласти на нього кабачки. В середину кожного кружечка щільно викласти підготовлений м'ясний фарш. Зверху викласти моркву з цибулею.
- Посипати тертим сиром. Запікати фаршировані кабачки з м'ясом в духовці приблизно 30 хвилин.
Складність приготування – 7/10, витрачений час – 1 година.
Салат з курки з кускусом і овочами
Інгредієнти:
- куряче філе – 200 г
- жовтий перець – 1 шт.
- нарізана петрушка – 2 ст. л.
- консервована кукурудза – 200 г
- м'ята – 2 ст. л.
- кускус – 200 г
- оливкова олія – 3 ст. л.
- гарячий овочевий бульйон – 600 мл
- 1 баклажан або 2 кабачки (порізати)
- виноградний оцет – 3 ч. л.
Рецепт салату з курки з кускусом і овочами:
- Зварити кускус, висипати його в миску, залити киплячим бульйоном, перемішати. Накрити кришкою і залишити на 20-25 хвилин, поки крупа не стане м'якою і не вбере бульйон.
- У сковороді у 2 ст. л. оливкової олії по черзі обсмажити всі овочі, а потім куряче філе.
- У мисці збити заправку: 1 ст. л. оливкової олії змішати з оцтом і нарізаною м'ятою. Кускус, курку та овочі, включаючи кукурудзу, скласти в чашку і перемішати, додати заправку.
- Посолити, поперчити. Подавати в теплому вигляді.
Складність приготування – 5/10, витрачений час – 20 хвилин.
Пряний крем-суп з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки – 400 г
- вершки – 100-200 мл
- сіль – 1 ч. ложки
- карі (порошок) – 0,25-0,5 ч. ложки
- кріп свіжий – 2-3 гілочки
- сухарики – 15 г
Рецепт приготування пряного крем-супу з кабачків:
- Кабачки вимити. Обрізати кінчики. Натерти на терці. Очищати від шкірки і насіння кабачки не потрібно.
- Перекласти терті кабачки в ємність, в якій вони будуть варитися. Додати води так, щоб вона трохи не покривала терті кабачки.
- Накрити кришкою і 5 хвилин варити в мікрохвильовці при потужності 850. Кабачки повинні зваритися, але не розваритися в кашу. Якщо кабачки молоді, соковиті, води можна зовсім не підливати.
- У гарячі кабачки додати сіль і подрібнити кабачки блендері. Додати вершки і порошок карі. Перемішати до однорідності. Нарізати кріп.
- Посипати крем-суп з кабачків кропом, додати сухарики і відразу ж подавати.
Складність приготування – 7/10, витрачений час – 40 хвилин.
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