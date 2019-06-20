Страви з кабачків: смачні і швидкі рецепти приготування у фото

Страви з кабачками дуже смачні / maximum.fm

Кабачки не тільки смачні, а й дуже корисні! Страви з цукіні, на подив, різноманітні. Як приготувати смачні оладки, салати та гарячі страви з кабачків, – читайте прості рецепти на Радіо МАКСИМУМ.

Кабачки, запечені в духовці

Інгредієнти:

кабачки – 1 кг

олія рослинна / масло вершкове – 1 ст. ложка

кетчуп – 1-2 ст. ложки

майонез – 1-2 ст. ложки

часник – 1-2 зубчики

кріп за смаком

сіль за смаком

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Рецепт приготування кабачків у духовці:

Кабачки вимити, очистити гострим ножем, сполоснути і нарізати кружальцями завтовшки 1-1,5 см, трохи посолити. Деко змастити олією і викласти кабачки. Поверхню шматочків змастити майонезом, кетчупом або сумішшю майонезу і кетчупу. Можна просто змастити кабачки рослинною олією. Декому більше до вподоби вершкове масло – це справа смаку. Розігріти духовку до 190 градусів і поставити деко з кабачками в середню позицію духовки на 20 хвилин. Печені кабачки викласти на тарелю. Можна приправити кабачки, печені в духовці, крапелькою майонезу, роздавленим часником і кропом.

Складність приготування – 5/10, витрачений час – 40 хвилин.

Рецепт рагу з кабачків

Інгредієнти:

кабачок невеликий – 2 шт.

– 2 морква –1 шт.

помідори – 2 шт.

цибуля ріпчаста – 1 головка

перець солодкий – 1 стручок

олія ​​– 30 г

сіль – 0,5 ч. ложки (за смаком)

часник – 2-3 зубчики (за смаком)

зелень – 0,25 пучка (за смаком)

Як приготувати смачне рагу з кабачків:

Підготувати овочі. Почистити, помити, нарізати кабачок кубиками. Почистити, помити, нарізати моркву соломкою. Почистити і нарізати цибулю кільцями (або півкільцями), перець соломкою. Помідори – половинками кружечків. Розігріти казанок, налити рослинну олію. Викласти підготовлені овочі. Всі овочі смажити разом під кришкою на невеликому вогні в рослинній олії, часто помішуючи, по можливості не підливаючи воду. Смажити до готовності (близько 20 хвилин). Часник очистити подрібнити ножем. Зелень помити, нарізати дрібно. В кінці смаження додати подрібнений часник, посипати зеленню. Рагу з кабачків перемішати і можна подавати.

Складність приготування – 6/10, витрачений час – 45 хвилин.

Кабачкові оладки з сиром і часником

Інгредієнти:

кабачки – 300 г (1-2 шт.)

– сир твердий – 100 г

часник – 3-4 зубки

яйця – 1 шт.

сіль – 0,5 ч. ложки

борошно – 2-3 ст. ложки

олія ​​– 1-2 ст. ложки

Рецепт приготування кабачкових оладок:

Кабачки натерти на дрібній тертці і віджати сік, що виділився. Сир натерти на дрібній тертці. Часник очистити і роздавити. Змішати кабачки, сир, часник. Додати яйце, сіль і борошно. Ретельно перемішати. На сковороді розігріти 1 ст. ложку олії. Ложкою викласти оладки. Смажити кабачкові оладки з сиром і часником на середньому вогні до рум'яної скоринки (2-3 хвилини). Потім перевернути і смажити ще 2-3 хвилини з іншого боку. Такі кабачкові оладки з сиром і часником смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді.

Складність приготування – 6/10, витрачений час – 30 хвилин.

Кабачки, фаршировані м'ясом

Інгредієнти:

кабачки середні – 0,5 кг

– фарш м'ясний – 0,5 кг

цибуля ріпчаста – 2-3 шт.

морква невелика – 2 шт.

майонез – 100-150 г

сир – 100 г

олія ​​– 2-3 ст. ложки

сіль – 1 ч. ложка (за смаком)

перець чорний мелений – 1-2 щіпки

Як приготувати кабачки з м'ясом:

Одну цибулину очистити і натерти на тертці або пропустити через м'ясорубку. Змішати фарш і натерту цибулю. Додати сіль, перець. Перемішати. Кабачки очистити, нарізати кружечками шириною по 3-4 см. Вийняти з кабачків серцевину. Закип'ятити воду. Кільця кабачків опустити в киплячу воду хвилини на три, вийняти і остудити в холодній воді. Цибулю очистити і дрібно нарізати. На сковороді розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. Викласти цибулю і обсмажити її на середньому вогні, помішуючи, до золотистого кольору (приблизно 5 хвилин). Моркву очистити, нашаткувати соломкою або натерти на крупній тертці. На сковороді розігріти 1 ст. ложку рослинної олії. Викласти моркву і обсмажити її на середньому вогні, помішуючи, до золотистого кольору (приблизно 8-10 хвилин). Змішати цибулю і моркву. Посолити. Сир натерти на дрібній тертці. Духовку розігріти до 200 градусів. Деко змастити олією (можна покрити деко фольгою) і викласти на нього кабачки. В середину кожного кружечка щільно викласти підготовлений м'ясний фарш. Зверху викласти моркву з цибулею. Посипати тертим сиром. Запікати фаршировані кабачки з м'ясом в духовці приблизно 30 хвилин.

Складність приготування – 7/10, витрачений час – 1 година.

Салат з курки з кускусом і овочами

Інгредієнти:

куряче філе – 200 г

– жовтий перець – 1 шт.

нарізана петрушка – 2 ст. л.

консервована кукурудза – 200 г

м'ята – 2 ст. л.

кускус – 200 г

оливкова олія ​​– 3 ст. л.

гарячий овочевий бульйон – 600 мл

1 баклажан або 2 кабачки (порізати)

виноградний оцет – 3 ч. л.

Рецепт салату з курки з кускусом і овочами:

Зварити кускус, висипати його в миску, залити киплячим бульйоном, перемішати. Накрити кришкою і залишити на 20-25 хвилин, поки крупа не стане м'якою і не вбере бульйон. У сковороді у 2 ст. л. оливкової олії по черзі обсмажити всі овочі, а потім куряче філе. У мисці збити заправку: 1 ст. л. оливкової олії змішати з оцтом і нарізаною м'ятою. Кускус, курку та овочі, включаючи кукурудзу, скласти в чашку і перемішати, додати заправку. Посолити, поперчити. Подавати в теплому вигляді.

Складність приготування – 5/10, витрачений час – 20 хвилин.

Пряний крем-суп з кабачків

Інгредієнти:

кабачки – 400 г

вершки – 100-200 мл

сіль – 1 ч. ложки

карі (порошок) – 0,25-0,5 ч. ложки

кріп свіжий – 2-3 гілочки

сухарики – 15 г

Рецепт приготування пряного крем-супу з кабачків:

Кабачки вимити. Обрізати кінчики. Натерти на терці. Очищати від шкірки і насіння кабачки не потрібно. Перекласти терті кабачки в ємність, в якій вони будуть варитися. Додати води так, щоб вона трохи не покривала терті кабачки. Накрити кришкою і 5 хвилин варити в мікрохвильовці при потужності 850. Кабачки повинні зваритися, але не розваритися в кашу. Якщо кабачки молоді, соковиті, води можна зовсім не підливати. У гарячі кабачки додати сіль і подрібнити кабачки блендері. Додати вершки і порошок карі. Перемішати до однорідності. Нарізати кріп. Посипати крем-суп з кабачків кропом, додати сухарики і відразу ж подавати.

Складність приготування – 7/10, витрачений час – 40 хвилин.

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