Варення з малини: смачні рецепти приготування з фото і відео

Варення з малини – одне з найпопулярніших у господинь, а малинові джем чи повидло мають ні з чим незрівнянний аромат і смак. До вашої уваги покрокові рецепти приготування смачного варення!

Варення з малини в мультиварці

Інгредієнти:​​

Малина 1 кг

Цукор 1 кг

Вода 100 мл

Як приготувати варення з малини: рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування варення з малини в мультиварці:

Малину промити водою і покласти в чашу мультиварки, додати воду, закрити кришку і встановити режим "тушкування" на 1 годину. Через 30 хвилин, коли ягоди добре пустили сік, відкрити кришку мультиварки та додати цукор. Не перемішуючи, закрити кришку мультиварки. Ягоди з цукром повинні проваритися в режимі "тушкування" до кінця програми. Потім перемкнути мультиварку в режим "варення". В цьому режимі малину варити не більше 15 хвилин. За цей час цукор повинен повністю розтанути. Коли варення провариться, відкрити кришку мультиварки та розлити його по стерилізованих банках.

Складність приготування (2/10), витрачений час 90 хвилин.

Варення з малини класичне

Інгредієнти:​​

Малина 5 кг

Цукор 5 кг

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Як приготувати варення з малини: рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування варення з малини класичного:

Пересипати п'ять кілограмів свіжої, перебраної малини п'ятьма кілограмами цукру і залишити на кілька годин, поки малина не пустить сік. Після того, як малина пустить сік, поставити таз на великий вогонь і довести малину до кипіння. Зняти пінку. Пінку потрібно знімати ретельно, якщо частина піни залишиться, варення може "заграти". Зменшити вогонь до середнього і кип'ятити варення з малини 15-20 хвилин. Перевірити малинове варення на готовність. Для цього 2 ложки сиропу налити на плоску тарілку та охолодити. Провести ложкою "доріжку" в сиропі: якщо краї доріжки не сходяться, варення з малини готове. Малинове варення розкласти у банки та зберігати в холодильнику.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

Як правильно варити варення з малини – дивитися онлайн:

Варення з малини з лимоном

Інгредієнти:​​

Малина 1 кг

Лимон 2 шт

Цукор 2 кг

Як приготувати варення з малини: рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування варення з малини з лимоном:

Переберіть і промийте малину. Подрібнити ягоди в блендері або м'ясорубці. Обдавши лимони окропом, так само подрібніть. Змішайте лимон з малиною, додайте цукор і перемішайте. Перелийте в стерилізовані банки, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику.

Складність приготування (3/10), витрачений час 30 хвилин.

Джем з малини та порічки

Інгредієнти:​​

Порічка 1 кг

Малина 1,5 кг

Цукор 1,5 кг

Як приготувати варення з малини: рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування джему з малини та порічки:

Ягоди порічки відокремлюють від грона, перебирають, миють у холодній воді, дають стекти та протирають через сито або віджимають сік . До отриманого пюре додають цукор, ретельно перемішують і, помішуючи, нагрівають до кипіння. Ягоди малини ділять на дві частини, відкладаючи окремо плоди менших розмірів, які протирають через сито або друшляк. До гарячого пюре з порічок з цукром додають протерту малину і починають варіння. Через 2-3 хвилини туди ж всипають цілі ягоди та продовжують кип'ятіння, перемішуючи масу. Варять швидко. При досягненні температури кипіння 104,5°C нагрівання припиняють. Джем розфасовують у підготовлені півлітрові банки та стерилізують 15 хвилин в киплячій воді. Після цього відразу ж закочують.

Складність приготування (5/10), витрачений час 50 хвилин.

Повидло з малини

Інгредієнти:​​

Малина 1 кг

Цукор 600 г

Як приготувати варення з малини: рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування повидла з малини:

Для приготування повидла можна використовувати як садову, так і лісову малину. Відібрані міцні, свіжі, дозрілі ягоди перебрати, видалити плодоніжки, розчавити та отриману масу процідити через сито для видалення насіння, бо вони надають готовому повидлу непривабливий зовнішній вигляд, а при варінні на сильному вогні легко пригоряють. Проціджену масу покласти в таз, додати на кожен кілограм по 600 грамів цукру і варити спочатку на помірному, а потім на слабкому вогні, постійно помішуючи. Готове повидло зняти з вогню і гарячим розкласти в банки. При варінні цим способом отримують дуже ніжне повидло, світлого кольору. У ньому зберігаються смак і аромат свіжої малини.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

Варення-п'ятихвилинка з малини

Інгредієнти:​​

Малина 1 кг

Цукор 0,5-1 кг

Вода 100 мл

Як приготувати варення з малини: рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування варення-п'ятихвилинки з малини:

Малину очистити від хвостиків, перебрати. Малину скласти у варильний таз. Додати цукор і трохи води. Поставити на мінімальний вогонь. Помішуючи малину, довести до кипіння. Не давати закипіти! Витримати 5 хвилин. Заповнити підготовлені банки варенням з малини. Закрити банки кришками. Малинове варення-п'ятихвилинка готове.

Складність приготування (2/10), витрачений час 5 хвилин.

Варення з малини П'ятихвилинка – дивитися онлайн:

Варення з малини з апельсином

Інгредієнти:​​

Малина 0,5 кг

Апельсин 1 шт.

Цукор 0,5 кг

Як приготувати варення з малини: рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування варення з малини з апельсином:

Малину необхідно добре промити. Найкраще, якщо ви заздалегідь приготуєте трохи підсолену холодну воду і помістите туди ягоди приблизно на пів години. Поки малина відмокає, підготуємо апельсин. Перекладаємо фрукти в каструлю або сотейник, відповідний для приготування на плиті, і додаємо цукор. Додаємо склянку води та ставимо на вогонь. Варення має закипіти, після чого інтенсивність нагріву потрібно зменшити та варити ще приблизно 30 хвилин. Поки варення на плиті, подбаємо про зберігання. Банки для консервації заливаємо окропом, не забуваючи при цьому про кришки. Ще гаряче варення відразу розливаємо і герметично закорковуємо. Малиново-апельсинове варення готове!

Складність приготування (4/10), витрачений час 40 хвилин.

Малинове варення без варіння

Інгредієнти:​​

Малина 300 г

Цукор 300 г

Як приготувати варення з малини: рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування малинового варення без варіння:

Наберіть миску з водою і висипте в неї малину. Не варто промивати її під проточною водою. Після цього дістаньте ягоди та викладіть їх на паперовий рушник. Зверху накрийте другим рушником і промокніть ягоди, щоб прибрати зайву вологу. Повторіть це кілька разів. Висипте їх в миску, в якій будете готувати варення. Висипати до ягід цукор. Дотримуйтесь пропорції: скільки малини, стільки й цукру для неї потрібно. ЗА бажанням можна скористатися цукровою пудрою. Спочатку засипте ягоди 1/3 частиною цукру і залиште на 2 години. Це необхідно для виділення соку. Як тільки час мине, додайте решту цукру. Необхідно, щоб цукор покрив всю малину. Акуратно перемішайте ягоди з цукром. Використовуйте для цього дерев'яну ложку. Але якщо її немає, то нічого страшного, в такому випадку використовуйте пластикову лопатку. Візьміть ступку або м'ясорубку і доведіть все інгредієнти до однорідної маси. За бажанням можна скористатися комбайном, щоб було швидше. Залиште варення на 3-6 годин в теплому місці. Це потрібно для того, щоб цукор повністю розчинився. Найчастіше це варення роблять ввечері та залишають на ніч.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

Варення з малини з бананом

Інгредієнти:​​

Малина 500 г

Цукор 500 г

Банан 1 шт

Ванільний цукор 1 ст. л

М'ята

Як приготувати варення з малини: рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування варення з малини з бананом:

Відокремте малину від пошкоджених ягід, і всипте в миску. Додайте цукор до малини. Малину перемішайте, трохи можна прим'яти виделкою або ложкою. Залиште ягоду з цукром на одну годину. Через металеве сито протирайте малину. З малинової макухи можна зварити компот або морс. Далі в малиновий сироп додайте нарізаний чи протертий банан. Додайте в солодку суміш ванільний цукор і гілочку м'яту. Варіть на невеликому вогні, знімаючи пінку. Готуйте малинове варення 20-30 хвилин, потім наповнюйте баночки (попередньо простерилізовані). Закрийте малинове варення кришкою.

Складність приготування (3/10), витрачений час 40 хвилин.

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