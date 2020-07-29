Ізраїльські військові вигодували пташеня сипа за допомогою дрона

Ізраїльські орнітологи за підтримки військових вигодували пташеня білоголового сипа за допомогою дрона. Юний птах на півночі країни втратила матір, а зусиль батька було недостатньо для його вирощування. Завдяки підгодовуванню з дрона пташеняті вдалося оперитися і кілька днів тому він покинув гніздо.

Популяції великих птахів-падальщиков скорочуються по всьому світу. Виною всьому людська діяльність: грифи, сипи, стерв'ятники і кондори гинуть від зіткнень з вітряками і лініями електропередач, стають жертвами випадкових і навмисних отруєнь, а також відстрілюються заради використання частин тіла в традиційній медицині.

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Білоголовий сип, поширений в Євразії, а також в Північній і Північно-Східній Африці, поки не відноситься до глобально загрозливих видів. Проте в деяких частинах ареалу цих птахів стає все менше. Щоб повернути цю тривожну тенденцію назад, орнітологи з різних країн вживають рішучих заходів. Наприклад, в Ізраїлі благополуччя сипів відстежують за допомогою онлайн-камер на гніздах, встановленням яких займається організація "Хижі птахи в прямому ефірі".

За допомогою камер орнітологи можуть в деталях вивчити гніздову поведінку білоголових сипів і виявити фактори, які загрожують їхньому благополуччю. Трансляції з деяких гнізд доступні і для простих користувачів, так що вони теж можуть спостерігати за життям птахів.

12 березня 2020 року одна з камер зафіксувала появу пташеня сипа в гнізді на півночі Ізраїлю. Батьки справно годували його, однак на початку червня самка загинула на лініях електропередач. Проте самець не кинув пташеня, але наодинці він не міг забезпечити його достатньою кількістю їжі. Орнітологи з управління охорони природи і національних парків Ізраїлю вирішили допомогти батьку-одинаку і запропонували підгодовувати пташеня за допомогою мультикоптера.

Дрон раз у два-чотири дні приносив до гнізда корм, збагачений вітамінами та харчовими добавками, і залишав його на скельному уступі. Пташеня не боялося пристрою і поїдав принесене м'ясо, що дозволило компенсувати відсутність справжньої матері. Спільні дії фахівців і сипа-батька забезпечили юній птиці повноцінний раціон. Це перший успішний проєкт з вигодовування пташенят хижого птаха за допомогою дрона. Орнітологи відзначають, що такий підхід краще, ніж вилучення пташеня з гнізда і його вирощування в неволі.

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