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Підступна лисиця ціле літо крала у мешканців Берліна взуття: фото її здобичі

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Лисиця поцупила не один десяток пар взуття - фото 1
Лисиця поцупила не один десяток пар взуття

У південно-західному районі Берліна, престижному Целендорфі, у мешканців раптово почало зникати взуття. Крали все підряд: від сандалій до черевиків. Згодом злодія спіймали на гарячому. Виявилося, у нього лапки та дуже хитра морда.

Коли у Крістіана Мейєра вкрали бігові кросівки, він звернувся за допомогою на місцевий форум – і з подивом виявив, що проблема масова. Ніхто не знав, у чому річ і кому в принципі могло знадобитися так багато взуття.

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Якось раз Мейер відправився на прогулянку по Целендорфу. Раптово дорогу йому перебігла лисиця, яка у пащі тримала сині капці. Відразу ж Мейер і зрозумів, що зловив злочинця на гарячому. Не гаючи часу він сфотографував лисицю і проїхав за твариною аж до самого лігва.

У схованці виявилося близько сотні черевик, шльопанців і кросівок абсолютно різних кольорів і розмірів. Мейер спробував відшукати серед них свої кросівки, але, на жаль, – їх там не виявилося. Натомість завдяки йому троє інших мешканців Целендорфу вже возз'єдналися зі своїм взуттям.

Раніше ми розповідали про свого кота-клептомана. Мешканка Нового Орлеана, штат Луїзіана, дизайнер Хезер Барді розповіла, як нещодавно почала знаходити біля свого будинку чужі речі. Це були чиїсь шкарпетки, труси, купальники та рушники. Звичайно ж, можна було б подумати, що їх занесло з сусідської сушки вітром, але справжня причина значно цікавіша.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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