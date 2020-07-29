Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото

У таїландській провінції Лоп-Бурі склалася катастрофічна ситуація з макаками, кількість яких за час карантину значно збільшилася. У місті живе 70 тисяч осіб, а мавп розвелося майже 9 тисяч.

Мавпи голодні. Вони добувають їжу, як можуть – громлять вітрини, випрошують і крадуть продукти у людей, нападають на перехожих. Раніше приматів підгодовували туристи. Але через введені обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу приїжджих в місті немає.

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Стверджується, що мавпи влаштували справжній наліт на вантажний автомобіль з продуктами. При цьому поліцейські спостерігали за пограбуванням безпорадно.

"Це безнадійно. В одну мить тут буде ще більше мавп", – прокоментували в поліції.

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