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Коронавірус Карантин

Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото

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Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото - фото 1

У таїландській провінції Лоп-Бурі склалася катастрофічна ситуація з макаками, кількість яких за час карантину значно збільшилася. У місті живе 70 тисяч осіб, а мавп розвелося майже 9 тисяч.

Мавпи голодні. Вони добувають їжу, як можуть – громлять вітрини, випрошують і крадуть продукти у людей, нападають на перехожих. Раніше приматів підгодовували туристи. Але через введені обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу приїжджих в місті немає.

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Стверджується, що мавпи влаштували справжній наліт на вантажний автомобіль з продуктами. При цьому поліцейські спостерігали за пограбуванням безпорадно.

"Це безнадійно. В одну мить тут буде ще більше мавп", – прокоментували в поліції.

Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото - фото 418207

Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото - фото 418208

Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото - фото 418209

Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото - фото 418210

Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото - фото 418211

Мавпи захопили місто в Таїланді: вражаючі фото - фото 418212

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Джерело: nytimes
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