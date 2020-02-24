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Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
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Нещодавно компанія TCL, яка займається випуском смартфонів BlackBerry, оголосила про те, що скоро припиняться продажі "ожинових" гаджетів. Пригадаймо історію бренду, а також спробуймо розглянути найцікавіші моделі, які не залишали нікого байдужим!
Смартфони BlackBerry – справжній атрибут бізнесменів першого та початку другого десятку 2000-х років. Утім, скоро історія бренду дійде до логічного кінця. З цієї нагоди ми вирішили зануритися в минуле, аби пригадати, за що ж так полюбили пристрої цього виробника.
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Звідки взялися BlackBerry?
Історія BlackBerry складна та вельми заплутана, тож розібратися з нею отак просто не вийде. Втім, якщо дещо скоротити інформаційний потік, то можна зауважити, що прапрадідусем смартфона BlackBerry став [email protected] Pager 900, який компанія RIM представила у 1996 році. На той час гаджет дозволяв обмінюватися повідомленнями за допомогою безпровідного з'єднання. Щоправда, вага стала причиною того, що комфортно носити пристрій у кишені не виходило. Саме тому він і провалився.
Сама ж компанія RIM – канадська. Її засновниками є Майк Лазарідіс і Дуглас Фрегін.
До 1997 року компанія спільно з Intel розробила новий, компактніший і зручніший пристрій – RIM 950. Це вже був не просто пейджер, а гаджет, постійно під'єднаний до мережі, який дозволяв отримувати електронну пошту. Клавіатура в ньому дозволяла набирати текст великими пальцями. Автономність, до слова, була просто шалена – до 3 тижнів від однієї батарейки формату AA.
Так виглядав RIM 950 – прапрадідусь сучасних BlackBerry:
Чому саме BlackBerry?
Ви не повірите, але клавіатура дуже сильно нагадувала користувачам ягоди ожини. Так і прив'язалась до компанії нова назва, яку тепер знає увесь світ.
Становлення популярності
У 1999 році компанія RIM запустила унікальний сервіс безпровідної електронної пошти, доступної в Північній Америці. Вона працювала на базі мереж Mobitex. Ще один цікавий хід – у компанії безкоштовно роздавали RIM 950 у Канаді та США. Спочатку "тестерами" були відомі люди й ентузіасти. Згодом гаджетами користувалися поліцейські, пожежники, а також працівники швидкої допомоги. Після цього пристрої стали масовими на Wall Street. Так виглядала "партизанська" маркетингова кампанія RIM.
Того ж року RIM вийшла на біржу NASDAQ, стала публічною компанією, а також отримала 255 мільйонів доларів. Кошти дозволили удосконалити свої розробки. А гаджети BlackBerry відразу ж отримали звання "статусних". Їх роздавали на конференціях, ними користувалися професіонали в абсолютно різних сферах. Попит ріс шаленими темпами, а сама компанія заледве встигала випускати гаджети.
BlackBerry вважалися "статусними" телефонами:
Сумні події 11 вересня 2001 року, коли мобільні мережі в Нью-Йорку та Вашингтоні перестали працювати, показати максимальну користь BlackBerry. Гаджети цього виробника продовжували функціонувати завдяки Mobitex. Саме тому у районі веж-близнюків співробітники екстрених служб мали змогу комунікувати між собою, а люди, які перебували у будівлях, – відправляти повідомлення назовні. Саме після цієї ситуації RIM отримала замовлення на поставку 3 тисяч BlackBerry для влади США.
Після цього успіх BlackBerry ріст з геометричною прогресією...
Чим особливі BlackBerry?
Як ми вже писали, пристрої BlackBerry мали дві особливості, які надзвичайно сильно припали до душі користувача. По-перше, зашифрований канал обміну повідомленнями. Його неможливо було "зламати", що робило пристрої максимально безпечними для тих, хто переживав за свої персональні дані. Не дивно, що "ожинки" були популярними серед владних мужів. По-друге, QWERTY-клавіатура дозволяла швидко обмінюватися повідомленнями. І поки ми вчилися наосліп набирати СМС'ки на звичайній клавіатурі телефонів, користувачі BlackBerry могли цілі дисертації писати на своїх гаджетах ;)
А тепер пора пригадати найцікавіші пристрої BlackBerry, якими користувалися по всьому світу.
Найцікавіші моделі BlackBerry
BlackBerry 6230
Технічні характеристики BlackBerry 6230:
- Рік анонсу: 2003
- Екран: 2,6 дюйма, монохромний;
- Операційна система: BlackBerry OS;
- Вбудована / оперативна пам'ять: 16 + 1 МБ;
- Камера: відсутня;
- Акумулятор: забезпечує до 5 годин розмов;
- Особливості: QWERTY-клавіатура.
BlackBerry Tour 9630
Технічні характеристики BlackBerry Tour 9630:
- Рік анонсу: 2009
- Екран: 2,4 дюйма, 480 х 360 пікселів;
- Операційна система: BlackBerry OS;
- Вбудована пам'ять: 256 МБ;
- Камера: 3 Мп з автофокусом і можливістю запису відео;
- Акумулятор: 1400 мАг;
- Особливості: QWERTY-клавіатура.
BlackBerry Passport
Технічні характеристики BlackBerry Passport:
- Рік анонсу: 2014
- Екран: 4,5 дюйма, 1440 х 1440 пікселів;
- Операційна система: BlackBerry OS;
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 801;
- Вбудована / оперативна пам'ять: 32 ГБ + 3 ГБ;
- Камера: 13 Мп, f/2.0;
- Акумулятор: 3450 мАг;
- Особливості: QWERTY-клавіатура.
BlackBerry KEY2 LE
Технічні характеристики BlackBerry KEY2 LE:
- Рік анонсу: 2018
- Екран: 4,5 дюйма, 1080 х 1620 пікселів;
- Операційна система: Android 8.1;
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 636;
- Вбудована / оперативна пам'ять: 32/64 ГБ + 4 ГБ;
- Камера: 13 Мп, f/2.2;
- Акумулятор: 3000 мАг;
- Особливості: QWERTY-клавіатура.
Наостанок нагадуємо тим зубрам, які ще користуються смартфонами BlackBerry, що з 31 серпня цього року припиняються продажі пристроїв цього бренду. Тим, хто користується BlackBerry KEYOne, Key2, Key2 LE й іншими моделями можуть розраховувати на гарантійне обслуговування з боку TCL до 31 серпня 2022 року.
Дуже шкода, що такі круті компанії, які задавали тренди на ринку, з часом зникають. Утім, ми вже змирилися з тим, що Nokia уже не та. Тепер доведеться попрощатися з BlackBerry, якщо цей бренд хтось не викупить та не подарує йому нове дихання.
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