Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році

Буквально на днях компанія Xiaomi представила свої нові флагманські смартфони Mi10 та Mi10 Pro. І нехай нас закидають гнилими помідорами прихильники цього бренду, цього разу ми вимушені визнати, що китайцям не вдалося нас вразити. Ловіть 5 причин не купувати Xiaomi Mi10 у 2020 році!

Китайська компанія Xiaomi уже кілька років привчала своїх прихильників, а також відвертих хейтерів до того, що кожен охочий може придбати ТОП за смішні гроші. Втім, у 2К20 році ситуація кардинально змінилась. Представлені 13 лютого Xiaomi Mi10 та Mi10 Pro не лише вразили своїми цінами, а й фішками, які потрібні далеко не кожному.

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Коротко про технічні характеристики Xiaomi Mi10 та Mi10 Pro

Процесор : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 Дисплей : AMOLED, 6,67'', 2340x1080, 90 Гц

: AMOLED, 6,67'', 2340x1080, 90 Гц Оперативна пам'ять : 8/12 ГБ, LPDDR5

: 8/12 ГБ, LPDDR5 Вбудована пам'ять : 128/256 ГБ | 128/256/512 ГБ

: 128/256 ГБ | 128/256/512 ГБ Основна камера : 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 2 Мп (f / 2.4) + 2 Мп (f / 2.4) + 13 Мп (f / 2.4, ультраширококутна оптика) | 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 12 Мп (короткофокусний телеоб'єктив) + 8 Мп (довгофокусний телеоб'єктив) + 20 Мп (надширококутний оптика)

: 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 2 Мп (f / 2.4) + 2 Мп (f / 2.4) + 13 Мп (f / 2.4, ультраширококутна оптика) | 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 12 Мп (короткофокусний телеоб'єктив) + 8 Мп (довгофокусний телеоб'єктив) + 20 Мп (надширококутний оптика) Фронтальна камера : 20 Мп

: 20 Мп Акумулятор : 4780 мАг, швидка зарядка 30 Вт | 4500 мАг, швидка зарядка 50 Вт

: 4780 мАг, швидка зарядка 30 Вт | 4500 мАг, швидка зарядка 50 Вт Зв'язок : 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC

: 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC ОС: Android 10 + MIUI 11

Xiaomi Mi10 представили 13 лютого

Отже, чому ми категорично не рекомендуємо купувати Xiaomi Mi10 у цьому році?

1. Ціна

Даруйте, але ціни на Xiaomi Mi10 та Mi10 Pro відверто засмучують. Якщо за Mi9 у Китаї торік просили від 446 доларів за базову версію (у нас же гаджет стартував з ціни 13 999 гривень), то Mi10 уже коштує від 573 доларів США. Не складно припустити, що на нашому ринку його вартість коливатиметься у межах 18 тисяч гривень. І це, на секундочку, Xiaomi, яку ми звикли сприймати лише як бюджетну компанію.

Гаразд, ми маємо кілька логічних пояснень такого цінотворення:

Екран. Нова AMOLED-матриця з частотою оновлення 90 Гц обійшлася Xiaomi удвічі дорожче, ніж екран, який використовувався у торішньому Mi9. Усе логічно. Але звідси випливає одне просте "але": чи потрібен вам екран з такою частотою оновлення? Якщо ж ні, то чому ви змушені за нього переплачувати?

Процесор. Знову ж таки, Snapdragon 865 обійшовся Xiaomi значно дорожче, ніж його попередник – Snapdragon 855. І тут ми отримуємо ще одне риторичне питання: чи слід переплачувати за надлишкову продуктивність? Тим паче, що 855-ий досі вважається надзвичайно потужним. Єдина суттєва перевага – підтримка мереж 5 покоління, але будьмо чесними: у нас і 4G не всюди є. А про 5G і мріяти не варто у найближчі роки.

Xiaomi Mi10 подорожчав через новий екран і процесор

Ще один приклад цінотворення від Xiaomi – Mi Note 10. У Китаї за нього просили від 400 доларів (близько 10 тисяч гривень). До України він приїхав з цінником у 14 499 гривень. Щоправда, через місяць ціна впала до 12 999 гривень.

Відтак, якщо ви і плануєте купити Xiaomi Mi10 – почекайте бодай кілька місяців. Ви ж не хочете ображатися на себе через надмірний поспіх.

2. Оболонка MIUI 11

Як би сумно не звучало, але Xiaomi не може похизуватися стабільністю роботи. І тут немає значення, чи працює гаджет на базі топового процесора, чи мовиться про середній по потужності "камінь". На жаль, винною у всьому є оболонка, яка з кожним роком перестає тішити своєю плавністю та стабільністю.

Фанати Xiaomi не дадуть збрехати, що найкращою була MIUI 9. Швидка та продуктивна оболонка.

Зависає система? Немає плавності анімації? До слова, цікаво, як ці баги виглядатимуть на фоні "швидкісного" екрана. Підозрюємо, що цей момент може неабияк зіпсувати захоплення від обнови.

MIUI 11, мабуть, найневдаліша версія оболонки від Xiaomi

3. Камери

Даруйте, але ми не віримо у те, що Xiaomi Mi10 зможе вразити можливостями камери. Ми вже тестували 108-мегапіксельну камеру у Mi Note 10. І, знаєте, вона не така крута, як кажуть китайці. Та й бали, поставлені їй DxOMark, явно завищені. І це факт!

Стосовно набору камер, то він теж не надто зрозумілий. Модулі на 2 Мп у 2020 році виглядають вже якось надто збочено. Але тут ми пригадуємо про гонку кількості модулів і мегапікселів, і все стає на свої місця. До слова, а ви часто робите макрофото?

Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi10 отримав високу оцінку від DxOMark

4. Круті альтернативи

Вибачте, але замість Xiaomi Mi10 можна купити або торішній флагман від Samsung, або топовий OnePlus 7T Pro, або й досі крутий iPhone XR. Варіантів, насправді ж, безліч. Кожен із них не лише потішить своєю крутою продуктивністю, а й функціями, які задовольнять більшість користувачів. І мова не лише про гіків.

Не можете відмовитися від Xiaomi? Тоді беріть Mi9T Pro. Цей гарячий пиріжечок коштує від 9 999 гривень. І на його борту не лише потужний процесор, а й хороший набір камер, крутий безрамковий екран, а також фронтальна камера, яка ховається в корпусі, коли ви нею не користуєтесь. За 7 499 гривень можна взяти Mi9T на Snapdragon 730. І він теж тішить своєю продуктивністю. Нахіба платити більше?

Xiaomi Mi9T Pro потішить своєю ціною та характеристиками

5. Xiaomi знову вас надурить

Хай там що, але через кілька місяців компанія Xiaomi випустить щось крутіше та дешевше за Mi10. І ви, щасливий власник флагманського смартфона, можете неабияк засмутитися. На жаль, конвеєр китайців не зупинити. А нам же залишається купувати пристрої, які через місяць можуть виявитися морально застарілими.

Пригадайте Xiaomi Mi9. Через пів року з'явився Mi9T Pro. У нього і автономність покращилась, і екран позбувся будь-яких вирізів. Та й ціна була "солодшою". А Redmi Note 8 та Note 8T? Останній вийшов на місяць пізніше, отримавши NFC-чип. Різниця в ціні не суттєва, але ж ті, хто купив Note 8 на старті продажів, відчули себе відверто обдуреними. І в цьому вся Xiaomi.

Приклад коливання ціни на Xiaomi за 3 місяці

Звичайно ж, ми не можемо змушувати вас відмовлятися від омріяної покупки. Просто зупиніться та зважте всі "За" та "Проти". Практика кількох останніх років свідчить про те, що Xiaomi засипає нас шаленою кількістю смартфонів, і всі вони конкурують між собою. Нам же залишається неабиякий головний біль і відчуття, що можна було купити щось краще. Або... зекономити, якби не поспіх. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте про те, що смартфони Xiaomi дешевшають буквально через кілька місяців після їх виходу!

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