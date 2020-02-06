Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році

Завжди хочеться бути одним із перших. Утім, коли мова йде про смартфони, таке бажання може зіграти з вами злий жарт. Напередодні виставки MWC 2020, на якій покажуть свої топові смартфони низка виробників, розповідаємо вам, чому не варто купувати флагманські пристрої відразу після їхньої презентації.

Якщо ви однією ногою вже біжите до магазину, аби придбати омріяний гаджет, зупиняться. Цього разу у рубриці "Питання тижня" розповідаємо вам Чому не варто купувати флагманські смартфони відразу після презентації?

Варте уваги: Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android

#1 Завищена ціна

Ми за будь-який гаджет голосуємо гривнею (доларом, євро або іншою валютою), відтак завжди хотілося б економити. Втім, якщо вам так горить хвіст, і ви страшно хочете бути першим власником Pear 12 Pro (ні на якого виробника не натякаємо), то й доведеться заплатити якомога більше. Причому, часто на деякі пристрої ціна настільки завищена, що виробник дозволяє собі влаштовувати розпродажі з шаленими знижками.

Що ж це ми без цифр до вас прийшли? Розглянемо ситуацію, так би мовити, зблизька. У нас піддослідними будуть два смартфони популярних брендів: Samsung Galaxy S10e та HUAWEI P30 Pro.

Отже, на старті продажів за компактний Samsung Galaxy S10e у вас просили 24 999 гривень (ціна в офіціалів). З моменту презентації минув майже рік, і ми отримуємо чарівні 14 999 гривень (якщо купувати у фірмовому магазині). Як тобі таке, Ілон Маск? Вартість топового смартфона Samsung за рік знизилась аж на 40%.

Ви завжди переплачуєте за свій поспіх

З HUAWEI P30 Pro усе теж не так однозначно. Отже, на старті продажів виробник за цей пристрій просив 27 999 гривень. Зараз же його можна купити за 19 999 гривень. Знову ж таки, ваша плата за поспіх – 8К гривень.

#2 Відсутність суттєвих змін

Гаразди... ви таки вирішили поспішити та стати в чергу з тими, кому теж страшно вже хочеться стати власником омріяної новинки. А що, до слова, там змінилося настільки, щоб звернути увагу саме на неї? Новий градієнт? Ще +100500 мегапікселів у 100500 модулях камери? Процесор, розігнаний з 2,6 ГГц до 2,67 ГГц? Чи не здається вам, що зараз саме час звернути увагу на флагманські рішення минулого року? І, ні, ви не відчуєте настільки разючої різниці. З собою потрібно бути чесними. А новий дизайн усе одно сховається за бронню захисного чохла та скла. То чи варто переплачувати та поспішати брати "щойно спечений" смартфон?

Ви упевнені в суттєвій зміні між поколіннями смартфонів?

#3 Сира прошивка

Глюки та зависання не про флагманські смартфони? А от і ні. На жаль, поспіх часто дається взнаки. У результаті, страждаємо ми з вами. Ті, кому доведеться миритися з вилітанням програм, а також перезавантаженням смартфона тоді, коли йому заманеться. І все було б не так сумно, якби ми не повернулися до першого пункту. Потім пробіглися другим. І збагнули, що своїм же коштом стали в ряд з бета-тестерами. Саме так можна назвати тих власників топових (і не тільки) смартфонів, які вони купили відразу ж після презентації гаджетів.

Свіжий смартфон – свіжі глюки

#4 Підводні камені

Цей пункт безпосередньо витікає з попереднього. Але тут халепа не так у прошивці, як у самому смартфоні. Пригадайте Google Pixel 3, який став відомим завдяки своєму проблемному дисплею. А звідки ви дізнаєтесь про те, що крутяцький топовий смартфон не потрібно буде заряджати по 3 рази на день через його жалюгідну автономність? А його фотоможливості? Ви досі довіряєте кадрам, якими хизуються виробники під час презентації? Ми б не були на вашому місці настільки упевненими в тому, що виробник був максимально чесним із вами. Прибережіть долю скептицизму і під час вибору нового гаджета. Іноді маркетологи настільки круто залазять нам у голову, що нам самим здається, що купити цей смартфон – суто наша ідея, і що вона найкраща з усіх, які могли спасти на думку. Зупиніться та зупиніть це масове божевілля.

Продавці теж можуть не знати про проблеми у гаджетах

#5 Дорогий ремонт

Як би це сумно не було, але статистика свідчить про те, що найчастіше люди "калічать" свої гаджети саме на перших трьох місяцях використання. Так, саме тоді, коли ви буквально пилинки здуваєте з вашого смартфона, пробігає по столу кіт і цілком випадково скидає його на плитку. Пристрій летить цілу вічність, приземляючись екраном вниз. І вам настільки страшно, що ви першу хвилину боїтесь підійти до свого пристрою. Воно й не дивно, адже ви усвідомлюєте наскільки добре влетіли лише тому, що ваш улюбленець не готовий ділити вас ні з ким.

Чим новіший смартфон, тим дорожчий його ремонт

Якщо ж бути серйозними, то у майстернях часто просто немає запчастин для новинок. Іноді на них доводиться чекати кілька місяців, що може не вельми позитивно вплинути на ваш користувацький досвід. Про ціни на ремонт ми взагалі мовчимо, адже реалії прості: більшість виробників встановлюють AMOLED або OLED-матриці. Вони коштують шалених грошей. Розбили екран – викладіть половину вартості гаджета. У деяких випадках навіть заміна стильної задньої панелі зі скла обходиться у кругленьку суму. Складається таке враження, що легше вже просто купити новий смартфон. Тим паче, що він уже встигнув подешевшати на суму ремонту ;)

Що робити з вашими кровними – вирішувати, звичайно ж, вам. Ми ж нагадуємо, що до покупок потрібно підходити з холодним розумом, не купуючись на яскраві білборди та круті слогани. Бережіть себе та свої гроші, а ми наступного тижня складемо для вас добірку найкрутіших УСЕ ЩЕ флагманських смартфонів 2019 року, які потішать своїми характеристиками та цінами!

Читайте також: Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року