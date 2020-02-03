Кінець епохи: коли з вітрин зникнуть усі смартфони BlackBerry

У 2016 році компанія BlackBerry, чиї телефони були надзвичайно популярні у 2000-х роках, спробувала повернутися у гру, уклавши співпрацю з китайською TCL. Після цього вона випустила кілька Android-смартфонів, але особливого результату це не дало. Скоро "ожинових" смартфонів більше не буде!

На Twitter-акаунті BlackBerry з'явилося повідомлення, що з 31 серпня 2020 офіційно припиняються продажі смартфонів бренду. Власники BlackBerry KEYOne, Key2, Key2 LE і інших моделей продовжать отримувати підтримку і можуть розраховувати на гарантійне обслуговування з боку TCL до 31 серпня 2022.

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"Від тих з нас у TCL Communication, хто був щасливий працювати у BlackBerry Mobile, ми хочемо подякувати всім нашим партнерам, клієнтам і фанатам BlackBerry за їх підтримку протягом останніх кількох років. Ми вдячні за те, що мали можливість зустріти так багато шанувальників під час нашого світового турне. Попереду нас чекає світле майбутнє як для TCL Communication, так і для BlackBerry Limited, і ми сподіваємося, що ви і надалі будете підтримувати обидві компанії, оскільки ми рухаємося нашими обраними дорогами", – йдеться в повідомленні BlackBerry.

Останнім смартфоном BlackBerry під управлінням фірмової операційної системи BlackBerry OS став BlackBerry Classic, випущений у 2015 році. Однак особливої ​​популярності гаджет так і не здобув. У 2015 компанія випустила унікальний слайдер BlackBerry Priv, який працював на Android.

BlackBerry Key2 LE – останній смартфон компанії

Після цього, у 2016 році TCL Communication почала випуск Android-смартфонів BlackBerry за ліцензією. Так тривало два роки до виходу у 2018 BlackBerry Key2 LE – по суті, останнього пристрою бренду. На цьому історія "ожинових" смартфонів закінчується.

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