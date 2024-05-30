Ірина Фаріон виграла суд: скільки їй зобов'язана виплатити Політехніка

У середу, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

НУ "Львівська політехніка" зобов'язана виплатити на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тисячі 927 гривень. Про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного.

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Адвокат Ірини Фаріон закликав суд задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі і скасувати рішення суду першої інстанції. Представник Львівської політехніки наголосив, що рішення Галицького районного суду є законним, тож його варто залишити без змін.

В жодному документі не доведено морального проступку, який вчинила Ірина Фаріон. З якої рації було здійснене швидкісне звільнення? Чому ректор не дочекався роботи комісії? Комісія мала завершити свою роботу 22 числа, мене звільнили 15. Тобто проректор сам собі заперечує. Це означає, що він ухвалював це рішення під тиском. Не сумніваюся під чиїм – під тиском МОН, конкретної персони – Лісовий. Про це свідчить його реакція – неймовірно радісна від того, що звільнили Ірину Фаріон, – сказала Ірина Фаріон.

Ірина Фаріон просила скасувати рішення суду першої інстанції, який визнав її звільнення законним, виплатити їй середній заробіток за весь пропущений період та компенсувати всі судові видатки.

Після наради апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Ірини Фаріон. Зокрема, він скасував рішення Галицького районного суду, постановив поновити мовознавицю на посаді та виплатити їй 123 927 гривень і 27 копійок зарплати за вимушений прогул. Крім того, університет мусить сплатити 5 782 гривні судового збору.

Суд постановив поновити Фаріон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови НУ "Львівська політехніка" з 24 листопада 2023 року. Стягнути з НУ "Львівська політехніка" на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року в розмірі 123 тисячі 927 гривень 27 копійок. Стягнути з НУ "Львівська політехніка" судовий збір у розмірі 5782 грн 17 копійок, – оголосила суддя Львівського апеляційного суду.

Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду та розповіла, чи планує повертатися у "Львівську політехніку".

Я щаслива, що право існує окремо від політики. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, йдеться про те, щоби працювали закони, щоби ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Я дякую колегії суддів за обґрунтоване рішення (...) Я думаю над тим (про повернення у "Львівську політехніку", – ред.) Є дуже багато сил, які хотіли б, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся, – каже Ірина Фаріон.

Постанова апеляційного суду ще може бути оскаржена у Верховному Суді. Представник "Львівської політехніки" заявив, що очікує на повний текст рішення, а тоді будуть думати про наступні кроки.

Разом з тим триває досудове розслідування у кримінальній справі проти Ірини Фаріон. Її судитимуть за чотирма статтями ККУ:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі й гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер);

ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя).

Служба безпеки України ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Фаріон.

Деталі конфлікту:

Нагадаємо, 15 листопада 2023 року НУ "Львівська політехніка" розірвав трудову угоду з Іриною Фаріон "за вчинення аморального проступку". Перед цим Ірина Фаріон в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій висловила свої міркування про російськомовних бійців полку "Азов". Вона заявила, що не може назвати українцями військових, якщо ті говорять російською.

Ці слова викликали хвилю обурення в соцмережах. У Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнити мовознавицю Ірину Фаріон з "Львівської політехніки". Фаріон також опублікувала скріншот електронного листа від студента з Криму, який став на її бік у мовному скандалі, та не приховала його особисту інформацію.

Після звільнення Ірина Фаріон подала позов до суду, щоб оскаржити рішення керівництва навчального закладу. Втім, 12 лютого Фаріон програла суд у справі поновлення на посаді професорки "Львівської політехніки". Тим часом Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу та призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій мовознавиці.

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