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Як живе одна з найбагатших людей у світі: правила Джеффа Безоса
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Джефф Безос, засновник Amazon і аерокосмічної компанії Blue Origin, а також власник видання The Washington Post. Цієї весни він знову повернув собі титул найбагатшої людини у світі, випередивши Ілона Маска.
Його статки оцінюють у 200 мільярдів доларів. Як Безосу вдалося досягти такого успіху? Ось найцікавіші правила мільярдера, якими поділився телеграм-канал "Почни щось!"
Це цікаво: З чого почати ранок, щоб весь день був успішним
1. Спіть 8 годин і прокидайтеся без будильника
Джефф Безос переконаний, що повноцінний сон є ключем до продуктивного дня. Він лягає спати о 21:30 і прокидається природно, без будильника. Таке розпорядження дня дозволяє йому відчувати себе свіжим і готовим до викликів кожного нового дня.
Безос закликає прокидатися без будильника / Фото freepik
2. Любіть повільні ранки із сім'єю
Ранок Безос проводить у спокійній атмосфері разом зі своєю нареченою, американською журналісткою Лорен Санчес. Вони починають день зі щоденників, а не з перевірки телефонів. Такий підхід допомагає зосередитися на особистих цілях і планах перед початком робочого дня.
3. Ходіть у спортзал майже щодня
Фізична активність є невіддільною частиною життя Безоса. Він регулярно відвідує спортзал і рідко пропускає тренування. Навіть у ті дні, коли йому важко знайти мотивацію, він робить зусилля над собою, щоб підтримувати своє тіло в гарній формі.
Також варто регулярно займатися спортом / Фото master1305
4. Проводьте найважливіші зустрічі до обіду
О 10 годині ранку Безос проводить так звані "зустрічі високого IQ" – ті, що вимагають найбільших інтелектуальних зусиль. Він вважає, що ранкові години найбільш підходять для розв'язання складних питань, коли мозок працює найефективніше. Якщо виникають важливі питання пізніше протягом дня, він зазвичай відкладає їх на наступний ранок.
5. Робіть "перерви на роздуми"
Безос відомий своєю здатністю зосереджуватися, але він не дотримується суворого графіка. Замість цього, він дозволяє собі "блукати" подумки, надаючи простір для творчих роздумів і несподіваних ідей. Ці "перерви на роздуми" часто тривають понаднормово, але вони допомагають йому знаходити інноваційні рішення і нові можливості.
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Ці прості, але ефективні правила допомогли Джеффу Безосу досягти вершин бізнесового успіху і стати одним із найвпливовіших людей у світі. Вони можуть стати корисними і для тих, хто прагне досягти значних результатів у своїй кар’єрі та житті.
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