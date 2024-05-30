Укласти шлюб можна буде онлайн: "Дія" запустила бета-тестування сервісу

У "Дії" тепер можна буде укласти шлюб / freepic.diller

Звернімо увагу, що у "Дії" запустили бета-тестування нового сервісу. Він дозволить у застосунку подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Це мало б суттєво спростити життя українцям.

Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Українці зможуть одружуватися онлайн

Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити – вистачить "Дії". Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових,

– зазначив Федоров.

Він зауважив, що система пропонуватиме вільні дати для церемонії з допомогою відеозв'язку. Водночас слід розуміти, що це будуть дати не раніше, ніж за 5 днів до події. Також слід зазначити, що свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться у "Дію". Що стосується фізичного документа, то його можна буде замовити доставкою Укрпошти або ж забрати у будь-якому зручному для вас відділенні.

Які пари можуть долучитися до тестування

Михайло Федоров додав, що до бета-тестування можуть долучатися пари, котрі відповідають таким критеріям:

вони повнолітні громадяни України;

у них є ідентифікаційні коди;

вони мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт, які відображаються у "Дії";

вони неодружені або ж офіційно розлучені.

Такої послуги онлайн-шлюбу немає ніде у світі,

– констатував Федоров.

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Переходьте за цим посиланням, щоб записатися на бета-тестування.