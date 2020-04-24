Інженери NASA розробили робочий апарат ШВЛ за 37 днів: фото

Інженери лабораторії реактивного руху NASA за 37 днів зробили робочий прототип апарату штучної вентиляції легенів для допомоги пацієнтам з коронавірусом. Апарат, що отримав назву VITAL, очікує схвалення від властей США – передбачається, що його екстрено схвалять протягом 48 годин.

NASA зайнялося розробкою VITAL, щоб сформувати запаси медичного обладнання для наступних хвиль Covid-19. Апарати ШВЛ потрібні для пацієнтів з важкими симптомами. Інженери попереджають, що їхні пристрої не зможуть замінити повноцінні апарати, які розраховані на багаторічне використання. Замість цього в NASA роблять ставку на портативність, масовість і легкість у виробництві.

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При складанні VITAL використовується лише сьома частина від деталей, необхідних для виробництва стандартного апарату ШВЛ. При цьому для пристрою NASA потрібні елементи з інших галузей, і їх запаси вже є у виробників. Це важливий момент: VITAL не тільки простіше виготовити – його виробництво ще й не заважатиме постачанню "повноцінних" апаратів ШВЛ.

Заступник голови лабораторії реактивного руху в Пасадені Дейв Галлахер оцінив вартість виробництва VITAL у 2-3 тисячі доларів. Для порівняння: компанія General Motors виробляє "недорогі" апарати ШВЛ для боротьби з пандемією, які коштують 16 тисяч доларів.

VITAL вже пройшов випробування в лабораторії Нью-Йорка, за оцінками NASA, апарат успішно впорався зі своїм завданням. Космічне агентство пропонує виробникам безкоштовну ліцензію, щоб масово виробляти пристрій не тільки в США, але і по всьому світу.

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