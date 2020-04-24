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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня

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Поширення коронавірусу Covid-19 в Україні - фото 1
Поширення коронавірусу Covid-19 в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 24 квітня: в Україні виявлено 7 647 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня - фото 399881

Більше новин: Карантин в Україні продовжили до 11 травня

За попередню добу було зафіксовано 477 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 22518 таких повідомлень.

Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 7 647
Одужали 601
Померли 193

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1199) та в місті Києві (1122). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня - фото 399878

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 370

Волинська область

 203

Дніпропетровська область

 195

Донецька область

 24

Житомирська область

 309

Закарпатська область

 260

Запорізька область

 163

Івано-Франківська область

 684

Кіровоградська область

 283

Київ

 1122

Київська область

 505

Львівська область

 298

Луганська область

 27

Миколаївська область

 103

Одеська область

 169

Полтавська область

 161

Рівненська область

 437

Сумська область

 90

Тернопільська область

 532

Харківська область

 118

Херсонська область

 77

Хмельницька область

 65

Чернівецька область

 1199

Черкаська область

 234

Чернігівська область

 19

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу в світі, 24-04-2020:

Захворіли 2 709 408
Одужали 738 490
Померли 190 860

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня - фото 399880

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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