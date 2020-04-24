Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 24 квітня: в Україні виявлено 7 647 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 477 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 22518 таких повідомлень.

Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 7 647 Одужали 601 Померли 193

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1199) та в місті Києві (1122). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 370 Волинська область 203 Дніпропетровська область 195 Донецька область 24 Житомирська область 309 Закарпатська область 260 Запорізька область 163 Івано-Франківська область 684 Кіровоградська область 283 Київ 1122 Київська область 505 Львівська область 298 Луганська область 27 Миколаївська область 103 Одеська область 169 Полтавська область 161 Рівненська область 437 Сумська область 90 Тернопільська область 532 Харківська область 118 Херсонська область 77 Хмельницька область 65 Чернівецька область 1199 Черкаська область 234 Чернігівська область 19

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу в світі, 24-04-2020:

Захворіли 2 709 408 Одужали 738 490 Померли 190 860 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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