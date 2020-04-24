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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 квітня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 24 квітня: в Україні виявлено 7 647 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 477 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 22518 таких повідомлень.
Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|7 647
|Одужали
|601
|Померли
|193
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1199) та в місті Києві (1122). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|370
|
Волинська область
|203
|
Дніпропетровська область
|195
|
Донецька область
|24
|
Житомирська область
|309
|
Закарпатська область
|260
|
Запорізька область
|163
|
Івано-Франківська область
|684
|
Кіровоградська область
|283
|
Київ
|1122
|
Київська область
|505
|
Львівська область
|298
|
Луганська область
|27
|
Миколаївська область
|103
|
Одеська область
|169
|
Полтавська область
|161
|
Рівненська область
|437
|
Сумська область
|90
|
Тернопільська область
|532
|
Харківська область
|118
|
Херсонська область
|77
|
Хмельницька область
|65
|
Чернівецька область
|1199
|
Черкаська область
|234
|
Чернігівська область
|19
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу в світі, 24-04-2020:
|Захворіли
|2 709 408
|Одужали
|738 490
|Померли
|190 860
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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