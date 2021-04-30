Імена для хлопчиків: повний список гарних та популярних імен

Як назвати хлопчика в 2021 році? Список чоловічих імен по алфавіту зі значенням від Maximum.fm допоможе вам визначитись з вибором імені для новонародженого хлопчика.

Вибір імені для хлопчика – одне з перших важливих рішень, яке ви приймете як майбутні батьки. Ім'я для хлопчика повинне не просто визначати індивідуальність дитини, але й мати гарне значення. Ми підготували для вас список за алфавітом з найкращими іменами для хлопчиків у 2021 році.

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Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства юстиції України найпопулярнішими чоловічими іменами у цьому році є Артем, Назар, Кіріл (Кирило), Денис, Даниїл (Данило), Олександр, Андрій, Богдан, Дмитро, Нікіта (Микита). Також популярними були імена Давид, Марк, Віктор, Віталій, Гліб, Тимофій, Михайло, Павло, Єгор, Іван, Ілля, Артур, Вадим, Микола, Євген, Сергій, Арсен, Юрій, Тимур.

Август, Августин

У перекладі з латини означає “величний”, “священний”. Титул «август» поряд з іменем імператора в древньому Римі свідчив про його божественне походження, був ознакою того, що влада його є священною.

Авенір

З давньоєврейської це ім’я означає “отець (Бог)”, “світоч”.

Авраам, Аврамій

Якщо перекладати зі староєврейської - Авраам, означає “батько народів”. Згідно з біблійними переказами, Ісус належав до коліна Давидового роду Авраамового.

Адам

Ім’я «Адам» у перекладі зі староєврейської мови означає «з червоної глини» – саме з неї, за біблійною легендою, була зліплена перша людина.

Анатолій, Анатоль

З грецької мови це ім’я означає “схід”.

Андрій

З грецької мови – мужній та хоробрий.

Антін, Антон (Антоній)

Це римське родове ім’я Antonius, а, можливо, з грецької, Антон означає — “вступаю в бій”.

Артем, Артемій, Артемон

Точний переклад з давньогрецької – «неушкоджений», «той, що має бездоганне здоров’я». Побутує думка, що ім’я походить від імені давньогрецької богині полювання Артеміди.

Артур

Ймовірніше, що ім’я Артур походить від кельтського слова «артос» – «великий ведмідь».

Богдан

Старослов’янське ім’я, що означає «даний Богом».

Борис

Ім’я старослов’янського походження, означає «той, що бореться за славу».

Броніслав

Зі старослов’янського ім’я Броніслав означає “славний захисник”.

Вадим

Вадим - це давньоримське ім’я, що означає «здоровий». Щоправда, вважається, що це ім’я є перським. Також є й інші думки, що ім’я є давньослов’янським, яке походить від слова «вадити», що означає – «сіяти смуту, сперечатись, звинувачувати, обмовляти».

Валентин

У перекладі з латинської означає «сильний».

Валерій

Валерій - це римське родове ім’я Valerius. Воно походить з латини і в перекладі означає «бути здоровим», тобто «здоровий», «сильний», «бадьорий», «міцний».

Василь

Якщо перекладати із старогрецької мови, Василь означає «царський, царствений». Також існує ще одна версія імені. Василь - це стародавнє слов’янське чоловіче ім’я, що означає – селянин (весь – село), намісник.

Веніамін

Ім’я староєврейського походження: «Бен-ямін» — «син правої руки».

Віктор

У перекладі із латини Віктор – це «переможець».

Віталій

Ім’я у перекладі з латини означає “життєвий”.

Влас, Улас

З грецької мови можемо перекласти це ім’я як “скривлений назовні”, “кривоногий” або ж “простий”, “грубий”.

Володимир

Зі старослов’янської мови, за однією версією, ім’я перекладається як «володар миру, громади», а за другою – Володимир є похідним від германського імені Вольдемар.

Всеволод

Зі старослов’янської мови ім’я Всеволод можемо перекласти як все- (въсь – весь) і волод- (володіти).

В’ячеслав

Зі слов’янської сови В’ячеслав означає вяче- (давньоруське вяче – більше) і слав- (слава).

Гаврило

«Божа твердиня», «моя міць – Бог» в перекладі з давньоєврейської мови означає ім’я Гаврило.

Геннадій

В перекладі це ім’я означає зі старогрецької мови «благородний», «дарований».

Георгій

Ім’я має походження від грецького слова georgos, що у перекладі - землероб.

Герасим (Гарасим)

Це ім’я походить з грецької мови й означає «шановний».

Герман

З латинського germanus означає “рідний”, “одноутробний”, “одноматерній”.

Гліб

Давньоскандинавське ім’я, що перекладається як «улюбленець богів». Деякі дослідники етимології імен проводять паралелі зі старослов’янськими словами «глиба» або «глоба» (жердина).

Гордій

У грецькій історії Gordias – ім’я фрігійського царя, щ пов’язане із географічною назвою Gordion – Гордій (столиця Фрігії).

Григорій

Латинське ім’я Gregorius, яке походить від грецького імені Gregorios, що утворилось від грецького слова gregoros. В перекладі зі старогрецької мови означає «той, що не спить», «той, що чувається».

Давид

Якщо перекладати зі староєврейської мови, це ім’я означає «коханий», «улюблений».

Данило

В перекладі зі староєврейської означає «Божий суд».

Денис

Походить від давньогрецького імені Діонісіос – «той, що належить Діонісу», богу життєвих сил природи та виноробства.

Дмитро

Походить від грецького імені Demetrios, тобто той, що належить міфічній богині Demeter. В античній міфології: Деметра – богиня родючості та землеробства.

Еразм

Походить від грецького «коханий».

Євген, Євгеній

Це ім’я походить від грецького слова «благородний».

Зенон

Від грецького слова Zeus (родовий відмінок Zenos) – Зевс.

Зіновій, Зінько

Походить від грецького слова Zeus (родовий відмінок Zenos) – Зевс і bios – життя, тобто “той, який живе, догоджаючи богові”.

Зорян

Походить від старослов’янського слова, загального іменника “зоря”.

Ігор

Ім’я скандинавського походження, яке утворилось від слова «гар», яке означає «воїнство, сила». Спочатку одне з імен-епітетів верховного скандинавського бога Одіна.

Іван

Слов’янська форма чоловічого, біблейського ім’я Іоханан, що з єврейської мови означає – дарунок Бога. У християнському світі це ім’я стало найпоширенішим на честь біблейського пророка Іоанна (Івана) Хрестителя.

Ілля

«Слов’янізована» форма давньоєврейського імені Іліягу, що означає «Яхве – мій Бог».

Йосип, Йосиф, Осип

В перекладі з давньоєврейської – «примножений».

Кирило

Ім’я давньогрецького походження, зменшувальне від Кир – «пан, володар». За іншими даними походить від перського слова «сонце».

Клавдій

З латинської у перекладі claudus – це кульгавий. Римське родове ім’я.

Костянтин

Українська форма римського чоловічого імені Constantinus, яке походить від латинського слова constans, що означає “постійний, незмінний або стійкий”.

Леонід

Походить від давньогрецького імені Леонідас (від «леон» – лев і «ідеа» – зовнішність, вид). Буквально означає «подібний леву».

Леонтій

В перекладі з давньогрецької мови це ім’я означає «левиний».

Лук’ян; Лука, (Лукаш); Лукій; Лукіліан (Лукан)

З латинської мови у перекладі lux (родовий відмінок lucius) означає “світло” або ж “світлий”.

Любомир

Від слов’янського люб- (любов) і мир- (мирний, мир).

Людомир

Від слов’янського люд- (люди) і мир- (мирний, мир).

Макар, Макарій

Походить від давньогрецького слова «макаріус», тобто «щасливий», «блаженний».

Максим

Походить від латинського слова «максимум», тобто «найбільший, «найвеличніший».

Мар’ян, Маріан

З латини “mare” – означає море.

Мефодій

З грецької мови - «той, що йде по сліду», «той, що шукає».

Микита

Походить від давньогрецького слова «переможець».

Микола

З давньогрецької означає «переможець народів».

Мирослав

Від слов’янського мир- (мирний, мир) і слав-(слава).

Митрофан

З грецького слова “meter” (родовий відмінок metros) – мати (матері) і phaino – показую, виявляю або подібний до матері.

Михайло

Походить від давньоєврейського імені Мікаель, тобто «подібний Елогім», «подібний Богу».

Мстислав

Від слов’янського мсти- (помста) і слав- (слава).

Назар, Назарій

Від давньоєврейського слова nazar – той, хто присвятив (себе Богові). За іншою версією – походить з давньогрецької («той, що присвятив себе Богу»).

Олег

Чоловіче ім’я скандинавського походження. У перекладі означає “святий”, “священний”.

Олександр

Український варіант чоловічого імені Александр, яке походить від грецького імені Алєксандрос, що в перекладі з грецької означає “захисник” від грецьких слів alexo “захищати, обороняти” та слова aner “людина”.

Олексій

Чоловіче українське ім’я, варіант грецького імені Alexios, що означає “захисник”, “спаситель” або “рятівник”, походить від грецького слова alexo “захищати, рятувати”.

Орест

В перекладі з давньогрецької означає «горянин, дикун».

Остап, Євстахій, Євстафій (Стахій, Стах)

Від грецького слова “eustathes” Остап означає “міцний”, “здоровий”, “урівноважений”.

Павло

Походить від латинського «паулус» – малюк, маленький.

Петро

Чоловіче біблійське ім’я, що в перекладі з латини означає «камінь». Ім’я з’явилось завдяки Ісусу Христу, Який назвав так одного зі своїх учнів – Симона, сина Йонина.

Пилип, Філіп

В перекладі з давньогрецької – «любитель коней».

Прохор

Від грецького слова “prochoreuo” – “танцюю попереду” (буквально: заспівувач).

Радислав

Слов’янське; від рад- (пор. сучасне російське радеть) і слав- (слава).

Роман

Походить від латинського «романус», що означає «римський, римлянин».

Ростислав

Від слов’янського рост- (рости) і слав- (слава).

Руслан

З тюркської мови, турецьке arslan, чуваське араслан – лев.

Святослав

Від слов’янського свят- (святий) і слав- (слава).

Северин, Север’ян, Северіан

З латини “severus” означає суворий.

Семен, Симеон

В перекладі з давньоєврейської чи то «почутий», чи то «той, хто почув».

Сергій

Ім’я походить від римського родового імені Sergius, що в перекладі “високий, вельмишановний”, за іншою версією з латинської воно можливо означало ‘слуга’. Окрім латинської версії, існує ще одна, про невідоме етруське походження.

Симон

В перекладі з давньоєврейської «Бог почув». Див. також Семен.

Станіслав, Стасій (Стась)

Від слов’янського Stanislaw від stan(i)-, stanac (стати) і slaw- (слава).

Степан, Стефан

Походить від давньогрецького слова «стефанос», що означає «вінок».

Тарас

В перекладі з давньогрецької означає «неспокійний, бунтар, баламут».

Тимур

Монгольське (через тюркську); Тимур (Тамерлан) – ім’я середньоазіатського еміра і полководця; від tumur (demir) – залізо. Поширилося під впливом повісті А. Гайдара “Тимур і його команда”.

Тит

З латини римське особове ім’я Titus, можливо, від titulus – честь, пошана.

Тихін, Тихон

Від грецького слова “tycho”n (дієприкметник від дієслова tychano – маю щасливу долю) – щасливий, щасливець. Tychon – ім’я бога щастя.

Трифон

Від грецького слова tryphon (дієприкметник від слова tryphao – розкошую) – який живе в розкошах.

Трохим

Від грецького слова trohimos – годувальник або вихованець, годованець.

Устим, Устин (Юстим, Юстин)

З латини, особове ім’я Justinus, від justus – справедливий.

Федір

Слово грецького походження, що означає «Дар божий».

Філіп, Пилип

В перекладі з давньогрецької – «любитель коней».

Харитон, Харитін (Харко)

Від грецького слова “chariten” – щедрий, який дарує милості або від charis (родовий відмінок charitos) – краса, слава.

Харламп (Харлам, Харлампій)

Від грецького слова “chara” – радість, захоплення і lampo – блищу, сяю.

Хома (Тома)

Походить від давньоєврейського слова “близнюк”.

Хрисанф

Від грецького слова “chrysantes” – золотоцвітий.

Христофор

Від грецького слова “christophoros” – той, хто породив Христа.

Чеслав

Зі слов’янської мови Czeslaw - czesc (честь) і slaw- (слава).

Юліан

Ім’я походить з Давнього Риму та означає «з роду Юліїв».

Юлій

В перекладі з латини «юліус» означає «кучерявий», «пухнастий». Римське родове ім’я.

Юрій

Слов’янська форма давньогрецького імені Георгій – «землероб».

Яків

Походить від давньоєврейського імені Іаків, буквально — «п’ятка». В переносному значенні — "другий по народженні", "той, що з’явився "по п’ятах".

Ярема, Веремій (Єремія)

В перекладі з давньоєврейської означає «Ягве (бог) піднесе (високо)».

Ярополк

Слов’янське; від яр- (ярий) і полк (військо, похід).

Ярослав

Древнє слов’янське ім’я, означає «сильний і славний» (від яр- “ярий” і слав- “слава”).

Ян

Зі старослов’янського: “Богом даний”.

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