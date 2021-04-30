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Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли

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Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 1

Підготували для вас добірку фото, на яких видно, як же змінилися знамениті діти з популярних фільмів минулих років. Час невблаганний, адже, здається ніби ми дивилися ці фільми ще вчора, але діти вже давно стали дорослими.

Тейлор Момсен у дитинстві

  • Фільм: Як Ґрінч украв Різдво (2000 рік)
  • Роль: Сінді Лу Ху
  • Вік акторки зараз: 27 років
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457480

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Дейві Чейз у дитинстві

  • Фільм: Дзвінок (2002 рік)
  • Роль: Самара Морган
  • Вік акторки зараз: 30 років
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457481

Деріл Сабара у дитинстві

  • Фільм: Діти шпигунів (2001 рік)
  • Роль: Джуні Кортез
  • Вік актора зараз: 28 років
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457482

Ліза та Луїза Барнс у дитинстві

  • Фільм: Сяйво (1980 рік)
  • Роль: страхітливі близнючки
  • Вік акторок зараз: 53 роки
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457484

Джонатан Ліпнікі у дитинстві

  • Фільм: Стюарт Літтл (1999 рік)
  • Роль: Джордж Літтл
  • Вік актора зараз: 30 років
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457485

Гейлі Джоел Осмент у дитинстві

  • Фільм: Шосте відчуття (1999 рік)
  • Роль: Коул Сіер
  • Вік актора зараз: 33 роки
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457489

Наталі Портман у дитинстві

  • Фільм: Леон (1994 рік)
  • Роль: Матильда
  • Вік акторки зараз: 39 років
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457490

Джіммі Воркмен у дитинстві

  • Фільм: Родина Адамсів (1991 рік)
  • Роль: Пакслі Адамс
  • Вік актора зараз: 40 років
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457491

Крістіна Річчі у дитинстві

  • Фільм: Родина Адамсів (1991 рік)
  • Роль: Венздей Адамс
  • Вік акторки зараз: 41 рік
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457492

Елісон Портер у дитинстві

  • Фільм: Кучерява Сью (1991 рік)
  • Роль: Сью
  • Вік акторки зараз: 39 років
Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли - фото 457493

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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