Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли

Підготували для вас добірку фото, на яких видно, як же змінилися знамениті діти з популярних фільмів минулих років. Час невблаганний, адже, здається ніби ми дивилися ці фільми ще вчора, але діти вже давно стали дорослими.

Тейлор Момсен у дитинстві

Фільм: Як Ґрінч украв Різдво (2000 рік)

Роль: Сінді Лу Ху

Вік акторки зараз: 27 років

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Дейві Чейз у дитинстві

Фільм: Дзвінок (2002 рік)

Роль: Самара Морган

Вік акторки зараз: 30 років

Деріл Сабара у дитинстві

Фільм: Діти шпигунів (2001 рік)

Роль: Джуні Кортез

Вік актора зараз: 28 років

Ліза та Луїза Барнс у дитинстві

Фільм: Сяйво (1980 рік)

Роль: страхітливі близнючки

Вік акторок зараз: 53 роки

Джонатан Ліпнікі у дитинстві

Фільм: Стюарт Літтл (1999 рік)

Роль: Джордж Літтл

Вік актора зараз: 30 років

Гейлі Джоел Осмент у дитинстві

Фільм: Шосте відчуття (1999 рік)

Роль: Коул Сіер

Вік актора зараз: 33 роки

Наталі Портман у дитинстві

Фільм: Леон (1994 рік)

Роль: Матильда

Вік акторки зараз: 39 років

Джіммі Воркмен у дитинстві

Фільм: Родина Адамсів (1991 рік)

Роль: Пакслі Адамс

Вік актора зараз: 40 років

Крістіна Річчі у дитинстві

Фільм: Родина Адамсів (1991 рік)

Роль: Венздей Адамс

Вік акторки зараз: 41 рік

Елісон Портер у дитинстві

Фільм: Кучерява Сью (1991 рік)

Роль: Сью

Вік акторки зараз: 39 років

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