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Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли
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Підготували для вас добірку фото, на яких видно, як же змінилися знамениті діти з популярних фільмів минулих років. Час невблаганний, адже, здається ніби ми дивилися ці фільми ще вчора, але діти вже давно стали дорослими.
Тейлор Момсен у дитинстві
- Фільм: Як Ґрінч украв Різдво (2000 рік)
- Роль: Сінді Лу Ху
- Вік акторки зараз: 27 років
І ще: Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів
Дейві Чейз у дитинстві
- Фільм: Дзвінок (2002 рік)
- Роль: Самара Морган
- Вік акторки зараз: 30 років
Деріл Сабара у дитинстві
- Фільм: Діти шпигунів (2001 рік)
- Роль: Джуні Кортез
- Вік актора зараз: 28 років
Ліза та Луїза Барнс у дитинстві
- Фільм: Сяйво (1980 рік)
- Роль: страхітливі близнючки
- Вік акторок зараз: 53 роки
Джонатан Ліпнікі у дитинстві
- Фільм: Стюарт Літтл (1999 рік)
- Роль: Джордж Літтл
- Вік актора зараз: 30 років
Гейлі Джоел Осмент у дитинстві
- Фільм: Шосте відчуття (1999 рік)
- Роль: Коул Сіер
- Вік актора зараз: 33 роки
Наталі Портман у дитинстві
- Фільм: Леон (1994 рік)
- Роль: Матильда
- Вік акторки зараз: 39 років
Джіммі Воркмен у дитинстві
- Фільм: Родина Адамсів (1991 рік)
- Роль: Пакслі Адамс
- Вік актора зараз: 40 років
Крістіна Річчі у дитинстві
- Фільм: Родина Адамсів (1991 рік)
- Роль: Венздей Адамс
- Вік акторки зараз: 41 рік
Елісон Портер у дитинстві
- Фільм: Кучерява Сью (1991 рік)
- Роль: Сью
- Вік акторки зараз: 39 років
До теми: На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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