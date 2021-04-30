Імена для дівчаток у 2021 році: сильні, щасливі та гарні імена

Як назвати дівчинку в 2021 році? Список жіночих імен по алфавіту зі значенням від Maximum.fm допоможе вам визначитись з вибором імені для новонародженої дівчинки.

Обрати ім'я для дівчини – ще те завдання. Важливо, щоб воно підкреслювало її майбутню вроду, характер та здібності. Саме тому ми створили для вас список неймовірно красивих жіночих імен у 2021 році зі значеннями.

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Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства юстиції України найпопулярнішими жіночими іменами у цьому році є Анна (Ганна), Дар'я (Дарина), Софія, Крістіна (Христина), Єлизавета, Ангеліна, Діана, Марія, Вікторія, Тетяна, Вероніка. Крім того, популярністю користувалися імена Аліна, Каріна, Поліна, Яна, Ольга, Ірина, Валерія, Єва, Катерина, Олександра, Юлія, Аріна.

Ада

З давньоєврейської мови можемо перекласти ім'я Ada як прикраса, від ada – наряджати; прикрашатися.

Аделаїда

Це ім'я запозичили із французької мови – Adelaїde або від німецького Adelaheid. Зі стародавньої верхньонімецької adal – шляхетний, благородний і давньоверхньонімецьке heit – порода, рід.

Аліна

Ім'я Аліна запозичене з німецької мови – Alina, Aline, можливо, воно виникло через скорочення імен Ангеліна, Аделіна.

Аліса

З французької Alice – це, можливо, від гр. aletheia – істина або, можливо, скорочений варіант імені Каліста.

Алла

Походження цього імені досі не встановлене, можливо, воно походить від грецького кореня "альтер" – "інша", або ж близьке до древньогерманського слова "благородна".

Анна, Ганна

В перекладі з давньогрецької означає "благодать". Інші версії – "миловидна, симпатична".

Антоніна

Жіноча форма імені Антон. В перекладі з давньогрецької означає "та, що стає до бою", "та, що змагається в силі".

Вікторія

Перекладаємо з латини – "перемога".

Віра

Стародавнє слов'янське жіноче ім'я, що походить від "віра", "вірування".

Віта

З латини "vita" означає життя.

Віталія

Жіноча форма імені Віталій. В перекладі з латини – "життєва".

Галина

Ім'я походить від давньогрецького слова "галене", що означає "спокій, безтурботність". Є думка, що в основі цього імені лежить латинський корінь і воно означає "курочка".

Дарина, Одарина, Одарка

Утворилося від чоловічого імені Дарій.

Дарія

Жіночий варіант імені Дарій. В перекладі з давньогрецької мови означає "переможниця".

Денисія

Жіноча форма імені Денис.

Діана

З латини можемо перекласти як deus – бог. В давньоримській міфології Діана (Diana) – богиня місяця і полювання.

Евеліна

В перекладі ім'я Евеліна зі старофранцузької означає "лісовий горіх".

Едельвіна

Ймовірно, що ім'я походить від назви однойменної квітки – едельвейс.

Едіта, Едіт

Запозичене з англійської Edith – боротьба, битва.

Елеонора, Леонора

Запозичене з німецької мови Eleonora, Elenore, Leonore. Можливо, що це ім'я походить від грецького eleos – співчуття.

Емма

Запозичене з німецької Emma – скорочений варіант імен зі складовою часткою Irm-(Erm-), зокрема, Irmgard, Ermgard і подібних, що стало документальним.

Єва

Ім'я з давньоєврейським походженням. За біблійним переказом, ім'я першої жінки, дружини Адама, походить від слова "жива".

Євгенія

Жіноча форма імені Євген.

Жанна

Запозичене ім'я з французької мови – Jeanne.

Жозефіна

Запозичене ім'я з французької мови Josephine – жіноча форма до чоловічого імені Joseph. Йосип.

Зоряна

Жіноча форма імені Зорян.

Зоя

В перекладі з давньогрецької мови означає "життя".

Зінаїда

Зінаїда, що від Zeus – Зевс і eidos – нащадок або вид, подоба, тобто подібна до Зевса.

Іда

Ймовірно, що походження ім'я грецьке, можливо, від Ida – назва гори.

Інна

Інна з латини – "бурхливий потік". В слов'янській традиції це ім'я вважалось раніше чоловічим.

Ірина

В перекладі з давньогрецької мови означає "мир, спокій".

Калина

Якщо розглядати слов'янське походження – від загальної назви рослини – калина. Якщо від грецького kallos – краса і nike – перемога.

Карина

У варіанті з латини – carina – це кіль корабля.

Кароліна

Запозичене з німецької мови. Karoline – жіноча форма до Carolus – латинізованого варіанта імені Karl.

Катерина

З грецької мови у перекладі katharios – чистий, katharon – чистота.

Клавдія

Жіноча форма імені Клавдій, яке походить від латинського слова "клаудус", що означає "кульгавий". Римське родове ім'я.

Ксенія

Ім'я давньогрецького походження, означає "чужоземка", "гостя". Українська форма імені Ксенія – Оксана.

Лариса

У цього імені тризначне тлумачення походження: від назви давньогрецького міста Лариса. Від латинського слова "ларус", що означає "чайка", а також від давньогрецького слова "ларос", що означає "приємна, солодка".

Лідія

Походить від античної назви області в Малій Азії. Означає "лідіянка", "жителька Лідії".

Лілія

Це ім'я утворене від назви квітки. З латини lilium – лілія.

Любов

Стародавнє слов'янське жіноче ім'я. В слов'янських мовах з'явилось як калька з латинського імені, що означає "любов".

Людмила

Жіноча форма старослов'янського імені Людмил, яке означає "мила людям".

Маргарита

З латинської мови margarita означає перлина.

Марина

Жіноча форма імені Марин. Походить від латинського слова "маринус", що означає "морський".

Марія

Ім’я староєврейського походження. В давньоєврейській мові має понад 60 значень, серед яких "запекла", "настирлива", "вперта", "бажана", "печальна" та ін.

Марта, Марфа

Марта від арамейської marta означає пані, господиня.

Мар'яна, Маріанна

Жіноча форма до імені Мар'ян, Маріан, можливо, контамінація (схрещення) імен Марія та Анна.

Меланія

Ім'я, яке прийшло з давньогрецької мови та означає "темна", "чорна".

Мстислава

Жіноча форма до чоловічого варіанта імені Мстислав.

Муза

З грецької мови Муза – богиня наук і мистецтв, в переносному значенні – натхненниця.

Надія

Це ім'я трактується дослівно, тобто та, що має або дає надію.

Наталія

Походить від латинського слова "наталіс", що означає "рідна".

Неоніла, Ніла

В перекладі з давньогрецької мови означає "молода", "нова".

Ніна

Припускають, що ім'я походить від імені Нінос, засновника Ассирійської держави та столиці Ассірії. В перекладі зі старогрецької мови означає "ласкава".

Нонна

Від латинського слова nonus – дев'ятий.

Олександра, Олександрина (Олеся)

Жіноча форма імені Олександр – "захисниця людей".

Олена (Єлена)

Походить від грецького слова, яке означає "вибрана", "світла", "що сяє".

Ольга

Жіноча форма імені Олег. Запозичене з древньоскандинавської мови шляхом зміни імені "Хельга", що означає "свята".

Рада

Зі старослов'янської мови від рад- (радий, радість).

Радислава

Жіноча форма імені Радислав.

Раїса

Походить від грецького слова radia – легка.

Роксолана, Роксоляна

З латини Roxolana – представниця іраномовного скіфського племені. Пізніше це ім'я набуло значення – русинка, українка (оскільки назву роксоланів перенесли на русинів). Таке ім'я (у другому значенні) дали Насті Лісовській з м. Рогатина, яка, опинившись у полоні, стала дружиною турецького султана і відігравала значну роль у політичному житті Туреччини.

Романія

Жіноча форма імені Роман.

Сара

З давньоєврейської мови sara – знатна, княгиня.

Світлана

Стародавнє слов'янське жіноче ім'я, яке означає "світла".

Соломія (Солоха)

З давньоєврейської мови salom означає мир.

Софія

В перекладі з давньогрецької означає "мудрість".

Станіслава

Жіноча форма імені Станіслав.

Стелла

З латини stella означає зірка.

Сусанна

З давньоєврейської мови Sosanna – водяна (біла) лілія.

Тетяна

За однією версією, походить від латинського "Татіус" – імені сабінського царя, за другою – давньогрецького походження та означає "та, що запроваджує", "та, що встановлює". Також є версія, що Тетяна – татова дочка (від "татунь" – батько). Стародавнє слов'янське жіноче ім'я.

Уляна

Походить від римського особистого імені (Юліана).

Февронія (Февросія, Хівря)

З грецької phebronia, можливо, пов'язане з латинським іменем Faber – майстер, творець.

Харита, Харитина (Харитя)

З грецької мови charis (в родовому відмінку – charitos) – витонченість, краса, привабливість.

Хриса, Хрисія

З грецької мови chryse означає золота.

Христина, Христя

З грецької мови ім'я Christine походить від Christinanos – християнин.

Чеслава

Жіноча форма імені Чеслав.

Юлія

Це жіноча форма імені Юлій, яке походить від латинського слова "юліус", що означає "кучерявий", "пухнастий". Римське родове ім'я.

Яна

Жіноча форма імені Ян (західнослов'янської та прибалтійської форми давньоєврейського імені Іоанн, Іван – "милість Божа"). За іншою версією, походить від слова Янус – імені давньоримського бога сонця і світла.

Ярина

Досі не встановлено достеменного значення імені, але вчені дотримуються думки, що Ярина – це "сила", "прагнення", "світло".

Ярослава

Жіноча форма імені Ярослав.

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