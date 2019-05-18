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Игра престолов 8 сезон 6 серия: где и когда смотреть онлайн финал сериала
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Известно, что в 8 сезоне будет всего 6 серий. Зрители наконец узнают, кто же достоин занять Железный Трон. Узнайте, где и когда смотреть последний эпизод.
Напомним, что 6 серия 8 сезона Игры Престолов выйдет уже 19 мая, а в Украине в ночь на 20 мая. Это будет последняя серия легендарной саги – эпический финал!
И еще: Гра престолів 2019: Стівен Кінг прокоментував останній сезо
Смотреть онлайн 6 серия 8 сезон Игра престолов можно здесь:
- Американский телеканал HBO (каждое воскресенье в 21:00 по Нью-Йоркскому времени, в Киеве в это время будет 04:00 понедельника)
- Сервис HBO NOW, который обойдется в 14,99 доллара на месяц
- Онлайн-кинотеатри и сервисы с платною подпискою, типа "Амедиатека"; на українском языке – OLL.TV или MEGOGO.
Немного позже серии с переводом выкладывают разные пиратские ресурсы. Сейчас вторая серия на украинском уже доступна на сервисе hdrezka. Смотреть онлайн премьеру на русском языке так же можно бесплатно на сайтах hdrezka. Приятного просмотра!
Трейлер 6 серии сериала Игра престолов 2019:
Кто займет Железный Трон?
Первый вариант: на Железном троне – Джон Сноу / Ейгон Таргариен
Скучное и очевидное завершение "Игры престолов". Джон Сноу, наконец, понимает, что Дейенерис – никакая не освободительница, а очередной тиран. Последней каплей становится наказание Тириона за освобождение брата из плена. Садиться на Железный трон Сноу-Таргариен все еще не хочет, но выбора, кажется, не остается. Он лично убивает Кхалиси (ну или это делает Арья) и реализует свое законное право на престол. Вестерос оказывается в надежных руках, но сердце короля разбито.
Второй вариант: на Железном троне – Санса Старк
Джон Сноу решает убить Дейенерис, чтобы не допустить царствования очередного диктатора в Вестеросе. В процессе оба Таргариена самоустраняются. Вопрос с драконом решает Арья. Заручившись поддержкой населения, корону надевает Санса Старк – ближайшая родственница умершего наследника престола. Тирион сохраняет позицию правой (если его, конечно, не казнят в начале серии).
Третий вариант: на Железном троне – Дейенерис Таргариен
Идеальная концовка. Дейенерис добивается своей цели и захватывает власть. Вестерос в ежовых рукавицах: каждый житель Семи королевств боится повторения истории с Королевской гаванью. Тириона казнят за измену. Дейенерис пытается дать Джону Сноу последний шанс решить все полюбовно, однако тот снова отвергает ее. За что и расплачивается своей жизнью. Санса и Арья Старк на Севере готовят очередное восстание. История повторяется, начинается очередной круг. На смену одному тирану приходит другой.
Четвертый вариант: на Железном троне – Тирион Ланнистер
Дейенерис пытается казнить Тириона через драконовое пламя, но оно его не берет! "Игра престолов" повторно разыгрывает карту с "секретным Таргариеном". Не зря Тайвин Ланнистер все время твердил, что карлик ему не сын. Тирион и Джон Сноу сбрасывают родственницу. Бывший Король Севера и раньше не имеет политических амбиций, потому Железный трон занимает Полумуж. Вестерос утопает в реках вина. Север под управлением Старков становится союзной республикой.
Пятый вариант: на Железном троне – Джендри Баратеон
Происходит примерно то же, что и во втором варианте: Дейенерис и Джон Сноу убивают друг друга, но вместо Сансы на политической арене внезапно возникает Джендри. Поскольку в четвертой серии Мать драконов сделала его полноправным лордом и назвала Баратеоном, у него тоже появились права на трон. И никому, кроме него, это все уже не надо. Его любимая Арья, впрочем, снова отвергает предложение руки и сердца и скачет верхом на белом коне в закат (последнее – опционально).
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