Гра престолів 2019: Стівен Кінг прокоментував останній сезон

8 сезон Гри престолів стане останнім для серіалу, однак він не надто сподобався фанатам через сюжет. У мережі активно обговорюють різні недоліки нових епізодів, але "король жахів" Стівен Кінг не погоджується з фанатами.

Фінальний сезон Гри престолів викликав чимало обурення серед глядачів, адже сюжет розгортався не так, як хотілося фанатам. На екрани вже вийшло 5 серій, а останній шостий епізод запланований на 20 травня, однак навряд він виправить ситуацію з думкою шанувальників.

До слова, найвідданіші прихильники навіть запустили петицію з вимогою перезняти сезон з іншими сценаристами. І поки її підписали більше як 700 тисяч осіб, то американський "король жахів" Стівен Кінг доволі спокійно реагує на Гру престолів.

71-річний письменник не збирається здавати позицій ні у світі видавців, ні у мережі. Тому на своєму профілі в соцмережі Twitter він часто висловлюється щодо всього, що його хвилює. Так трапилось і з фінальним сезоном Гри престолів.

"Я полюбив останній сезону Гри престолів, включаючи раптове безумство Дені в Королівські Гавані. Під кінець було чимало негативно, але я думаю, це тому, що люди взагалі не хочуть фіналу. Але знаєте, як кажуть: Всі хороші речі...(закінчуються, – ред.)", – зазначив він. До слова, це вже не перша реакція на 8 сезон, адже Кінг навіть поділився власною версією фіналу.

I've loved this last season of GoT, including Dani going bugshit all over King's Landing. There's been a lot of negativity about the windup, but I think it's just because people don't want ANY ending. But you know what they say: All good things... — Stephen King (@StephenKing) 16 травня 2019 р.

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