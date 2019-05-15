Гра престолів 8: як Сімпсони передбачили сюжет 5 серії

У мультсеріалі Сімпсони ще два роки тому в спеціальному тематичному епізоді був передбачений фінал серіалу "Гра престолів".

Епізод 2017 року, який увійшов у 29 сезон, був названий Серфсони. У ньому було показано, як Гомер Сімпсон і його сім'я взяли участь в мультиплікаційній пародії на телевізійне шоу HBO.

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Сцена, яка привернула увагу шанувальників Гри престолів, демонструє спалену драконом Королівську гавань. При цьому сім'я Сімпсонів спостерігає те, що відбувається з вершини пагорба. Як відомо, саме таку розв'язку отримала битва за Королевську гавань в п'ятому епізоді восьмого сезону серіалу Гра престолів.

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