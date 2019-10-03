Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам

Якщо книга допомагає у професійному розвитку, то вона – найкращий подарунок. Тому видання з цієї добірки обов'язково будуть корисними й доречними подарунками для вчителів у їхнє професійне свято.

"Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту", Кен Робінсон

(Л.: Літопис)

У своїй книжці відомий експерт з питань освіти сер Кен Робінсон, чий виступ на TED має понад п'ятдесят мільйонів переглядів, пропонує практичні розв'язання критичної проблеми, що постала перед сучасним світом: як змінити недосконалу освітню систему. Робінсон закликає покласти край застарілій системі освіти й пропонує концепцію, яка спирається на індивідуальний підхід до учнів, сучасні технологічні досягнення й професійні ресурси, щоб зацікавити дітей у навчанні, підтримати їхню любов до пізнання й підготувати їх до викликів XXI століття.

Тож у цій книжці можна знайти безліч цікавих історій, спостережень, прикладів із практики, революційних досліджень та рекомендацій від фахівців зі всього світу, які змінюють освіту вже сьогодні. "Школа майбутнього" знадобиться вчителям та батькам, адже вона підкаже їм, як розпізнати справжнє покликання своїх дітей. Книга також буде корисна чиновникам-освітянам і політикам, які матимуть добру нагоду переосмислити істинну природу й мету освіти.

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"Фінські уроки 2.0. Чого може навчитися світ з освітніх змін у Фінляндії", Пасі Сальберґ

(Х.: Ранок)

У цій книжці описана унікальна за своєю ефективністю й справедливістю фінська освітня система. Автор, знаний фінський дослідник, що викладав у Гельсінському й Гарвардському університетах, розповідає історію освітньої реформи у Фінляндії, аналізує фінську освіту з різних боків, розмірковує над тим, як інші країни можуть скористатися вдалим досвідом фінів.

Книжка містить дані статистики й міжнародних оцінювань результатів освіти. Крім чудової лектури для вчителів, видання буде корисним для всіх, хто цікавиться питаннями освіти й шляхами її вдосконалення.

"Засіло в голові. Наука успішного навчання", Генрі Редіґер, Марк Макденіел, Пітер Браун

(К.: Наш Формат)

Засіло в голові / the-village

У цій книжці двійко когнітивних психологів у співпраці з письменником описують практичні стратегії, які допоможуть краще вчитися, довше пам'ятати вивчене, а головне – добре засвоїти тему, а не отримати ілюзію знання. Вважається, що для ефективного навчання потрібна практика і ще раз практика. Багато хто переконаний: якщо багато повторювати, то можна надовго запам'ятати. Але насправді це не так.

Дослідження доводять, що повторення не сприяють засвоєнню матеріалу, на відміну від деяких порівняно простих методик. Наприклад, краще переказувати інформацію, ніж просто перечитувати, знання ліпше засвоюються, якщо розглянути їх у ширшому контексті, а об'єднання знань у так звані ментальні моделі спрощують запам'ятовування складного матеріалу.

"Як любити дитину", Януш Корчак

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля)

Автор цієї книжки – один із найбільших інтелектуальних та моральних авторитетів ХХ століття, чиє ім'я стало символом висоти духа, мудрості, справді героїчної любові до дітей. Його вважають одним із засновників руху із захисту прав дитини та предтечею сучасної педагогіки, людиною, що вплинула на світогляд багатьох поколінь. Тож не дивно, що кожне слово цієї праці випромінює любов до дітей! Книжка, яку повинні прочитати всі батьки або ті, хто лише планують ними стати, не кажучи вже про вчителів.

Головна ідея педагогіки Корчака – повага до дитини, до її думок і бажань, усвідомлення, що всі діти різні, що вони мають право вибору. Вдумливий психолог відкриває мотиви переживань і вчинків дітей, пояснює складні процеси формування особистості. У книжці немає догматичних наказів та суворих рекомендацій, але є відповідь на запитання, які ставлять собі всі батьки, – що значить любити дитину та як це робити.

"Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя", Тоні Вагнер, Тед Дінтерсміт

(К.: Наш Формат)

Мова у цій книжці про те, що, піклуючись про майбутнє наших дітей, ми вимагаємо від них найвищих оцінок у школі, змушуємо їх вступати до найпрестижніших вишів і показувати найкращі результати з усіх дисциплін. Та чи дає статус відмінника гарантії, що дитина матиме всі потрібні навички, щоб стати гармонійно розвиненою особистістю, активним громадянином і побудувати успішну кар'єру? Усталена система освіти давно застаріла й не відповідає вимогам сьогодення. Більшість занять не мають нічого спільного зі справжнім навчанням.

Викривлене оцінювання успішності не мотивує до отримання знань, а в гонитві за дипломом студенти не набувають досвіду та життєво важливих навичок. "Мистецтво навчати" презентує варіант альтернативної освіти, яка розвивала б креативні навички, ініціативність і допомагала би підготувати нові покоління до вимог сучасного життя.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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