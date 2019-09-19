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"Гравіті Фолз" на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання

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"Гравіті Фолз" на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання - фото 1

Цікавих видань, представлених на Форумі видавців 2019 у Львові, насправді чимало. Однак, звернути увагу хотілося б на книжки, які присвячені нашому майбутньому. Тобто – дітям та їхньому розвитку.

У XXI столітті діти все більше часу проводять за переглядом мультфільмів чи грою у відеоігри. У цей час батьки намагаються вигадати найбільш креативні способи, аби прищепити дітям любов до книг.

Це цікаво: Програма Форуму видавців 2019 у Львові

Одним із таких способів є перенесення улюблених мультгероїв ваших дітей на сторінки книжок, від яких вони вже не зможуть відірватися. Найбільш влучним прикладом такого чарівного перенесення є серія книг "Гравіті Фолз" (Х.: Ранок).

'Гравіті Фолз' на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання - фото 356042

Новинкою на BookForum 2019 є книга "Гравіті Фолз. Щоденник 3". Це саме той щоденник, який знайшов Діппер, приїхавши із сестрою Мейбл на літні канікули в містечко Гравіті Фолз. Цей щоденник сповнений таємниць, паранормальних явищ, містичних шифрів і загадок, що приховує спокійне містечко Гравіті Фолз. Книга розділена на декілька частин, у кожної з яких є свій "володар": таємничий автор, близнюки Пайнз та справжній автор.

Сторінки книги виконано у вінтажному стилі, що дозволяє читачеві зрозуміти, наскільки давній "Щоденник 3" вони тримають у руках. Кожна сторінка наповнена неймовірними ілюстраціями містичних створінь, милих гномів чи загадкових явищ.

'Гравіті Фолз' на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання - фото 356043

Головною фішкою книги "Гравіті Фолз. Щоденник 3" є наявність шифрів, які заховані на сторінках книги, символів, вирізьблених на спеціальних дощечках, та зашифрованих посилань, які приведуть до розгадки таємниць. Також в середині книги наявні порожні аркуші, які має заповнити новий власник щоденника. А це прекрасна можливість вигадати свій власний шифр і записати його ультрафіолетовою ручкою, чорнила якої будете бачити лише ви.

'Гравіті Фолз' на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання - фото 356044

Прочитавши "Щоденник 3", можна дізнатися про трагічну історію Форда, про місцезнаходження Блендіна, про те, що це за Вимір 52 і чим можна приманити "шлункоморду качку". Не менш цікавою для школяриків і любителів цього культового мультфільму стане книга "Гравіті Фолз. Діппер, Мейбл і прокляті скарби піратів часу" (видавництво "Ранок"). Цього разу близнюки разом з Блендіном, мандрівником у часі, вирушать на пошуки скарбів Піратів Часу. На шляху Діппера і Мейбл будуть підстерігати небезпечні пригоди, які відправлять їх у майбутнє, повернуть у часи Середньовіччя, а також приведуть на землі Дикого Заходу.

'Гравіті Фолз' на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання - фото 356048

А найцікавішим є те, що саме читач вибирає куди друзі вирушать далі і чим закінчаться ці блукання Всесвітом. Книгу "Гравіті Фолз. Діппер, Мейбл і прокляті скарби піратів часу" можна читати мільйони разів, адже кожен раз, обираючи різний хід сюжету, створюється нова історія, яка закінчується чимось несподіваним і приголомшливим.

'Гравіті Фолз' на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання - фото 356047

Назва ще однієї книжки із серії "Гравіті Фолз" так і підштовхує зробити все навпаки. Це розмальовка "Не розфарбовуй цю книжку!", яка розповідає про одну із кумедних і містичних історій, яка трапилася із близнюками. Якось Діппер, гуляючи кладовищем, знайшов загадкову книгу, яка його поглинула… Тепер Мейбл потрібно розфарбувати всю книгу так, щоб Хамеліус − вчений, що вивчає кольори, − побачив усі кольори нашого світу і відпустив Діппера на волю.

'Гравіті Фолз' на Форумі видавців: книги, які прищеплять вашим дітям любов до читання - фото 356049

Отже, серія книг "Гравіті Фолз" допоможе дітям захопитися читанням книжок, а дорослим відкриє той таємничий світ, який поверне їх знову в безтурботне дитинство.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

Читайте також: 7 нових книг на Форумі видавців 2019, які варті вашої уваги

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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