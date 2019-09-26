Таємниці у багажнику: 5 цікавих книг осені, які ви прочитаєте на одному подиху

"Осіннє" чтиво – це розважливий вибір екзотичних і динамічних сюжетів, які б нагадали про минуле літо. Саме за таким принципом підібрані ці книжки, автори яких розповідають цікаві та захопливі історії.

"Мерседес Бенц. Із багажником", Павел Гюлле

(Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2019)

Автора цієї книжки – визначного польського прозаїка, драматурга і сценариста – критика називає останнім класиком польської літератури ХХ століття. У самому ж романі низкою "паралельних" сюжетів пов'язано два міста, два ключові персонажі, попри купу інших героїв, подій і пригод, трагедій і драм, а саме – Львів і Ґданськ, між якими пролягла вся історія ХХ століття: від 1920-х до 1990-х. І більшість подій, які поєднували міста, що згодом опинилися під окупацією (відповідно, "совєтів" і німців), були світового рівня – на зразок львівських змагань на повітряних кулях, які були нагло обірвані приходом радянських військ в Галичину.

"І хоч я не мав із цього приводу щонайменших патріотичних фобій, – розмірковують у романі, – мені все ж таки було чогось шкода, бо міста́, які ми отримали навзамін, було дощенту зруйновано, було спалено, як Ґданськ і Вроцлав, зґвалтовано та споневажено, тим часом Львів і Вільно, вимордувані совєтською окупацією, комуністичними брудом і лишаями, вціліли, їхнє нове існування можна порівнювати з пацієнтом, який відновлює після тифу сили й давнішню вроду, тоді як Ґданськ і Вроцлав потребували ампутації кінцівок, пересадки серця, заміни нирок і печінки, протезування зубів та ще й тривалої терапії зламаного хребта, який склали дослівно з уламків, але який не міг гарантувати повноти життя, так само, як і численні пересадки шкіри, не згадуючи вже з делікатності про штучне око і протези замість пальців".

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"Доки світло не згасне назавжди", Макс Кідрук

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019)

Цей роман – ніби розгалуженні стежки, зібрані в одній оповіді про важкий і небезпечний шлях до себе. Не дивно, що насправді – це книга з унікальним мобільним додатком та доповненою реальністю. Мова у ній про те, що будь-які спроби змінити минуле – небезпечна справа, оскільки безжальний світ завжди знайде спосіб примусити за них розплачуватися. Можна хіба що жити цим минулим, не впливаючи, а приймаючи таким, як є, і намагаючись зрозуміти.

За сюжетом роману, сестри Рута й Індія, попри незвичні імена, проживають цілком буденні життя: Індія навчається на лікаря, Рута закінчує одинадцятий клас. Усе раптово змінюється, коли через нещасний випадок гине наречений Індії. Раніше близькі сестри віддаляються, звинувачуючи одна одну в тому, що сталося. І саме тоді, коли, здавалося б, із конфлікту вже не виплутатися, Рута виявляє, що здатна впливати на реальність у снах.

Невдовзі в її сновидіннях з'являються химерні тіні, і що ближче вони підступають, то дужче мерхне світло довкола дівчини. За нестримним бажанням повернути колишнє життя Рута не помічає, як кожен наступний сон стає дедалі темнішим.

"Океан у кінці вулиці", Ніл Ґейман

(К.: КМ-Букс, 2019)

Автор цієї книжки переконаний, що не всі з нас добре пригадують своє дитинство. А якщо й так, то навряд чи всі спогади абсолютно точні, бо найпотаємніші з них можуть бути заховані, мов дитячі іграшки на дні забитої дорослими речами шафи, і лише повернувшись у місця, де ви виросли, ви згадаєте, як усе було насправді. Тож не дивно, що ця дивовижна казка для дорослих – часом добра, часом зла, часом страшна і моторошна – від "рок-зірки сучасної літератури" запрошує читача у подорож лабіринтами спогадів.

Головний герой книги згадує семирічного себе і всі ті речі, які з ним траплялися у дитинстві. Повернувшись на сільську вулицю свого дитинства, він згадує також дивовижну сусідську дівчинку Летті Гемсток, яка обіцяла його захищати попри все. Сидячи на березі ставка, який Летті вперто називала океаном, він згадує те, що волів би забути.

"Місто дівчат", Елізабет Ґілберт

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2019)

Ця книжка – новий бестселер відомої авторки, яка підкорила світ романами "Їсти, молитися, кохати" та "Природа всіх речей". Цього разу мова про жіночу сексуальність і свободу, про відвагу бути собою і право жити так, як тобі хочеться. А ще – історія дуже незвичайного кохання, на яке наклала свою тінь війна, та справжньої дружби, яку нелегко знайти, зрозуміти та оцінити, особливо в такому непростому і мінливому місті, як Нью-Йорк.

Все починається 1940 року, коли дев'ятнадцятилітню героїню виганяють з престижного коледжу. Батьки відправляють доньку на Мангеттен до тітки – власниці невеликого, проте дуже ексцентричного театру. Несподівано для себе дівчина опиняється у справжньому вирі довоєнного богемного життя. Знайомства із зірками, незвичайні театральні постановки, нестримний секс, ріки алкоголю і відчуття цілковитої свободи спершу заворожують та спокушають, а потім вибивають землю з-під ніг.

"Приціл", Брендон Вебб

(К.: Yakaboo Publishing, 2018)

Автор цієї книжки починає свою розповідь з двох вражаючих порівнянь. У першому випадку від нього, як американського снайпера, який готується вбити чи то селянина, чи то арабського терориста, залежить життя його армійських побратимів. У другому, коли вже все скінчилося, і він заснував свою фірму, йому пропонують продати за 150 мільйонів його справу, яку він започаткував для тих самих близьких людей. Вбити цивільного і продати бізнес? Чи не вбивати і дати надію тисячам військовим, для яких засновано сайт?

"Обидва рішення, щойно їх приймеш, уже не можна буде змінити. В одному задіяно дуже багато крові, в іншому – грошей. Обидва можуть вплинути на життя багатьох людей, не кажучи про моє власне, на багато років уперед. Ці ситуації відрізняються за тисячею ознак, подібні – за кількома й ідентичні – за однією. Обидві вимагають цілковитої зосередженості".

Хай там як, але навіть якщо колись той селянин все одно виявися терористом, мирна справа подальшого життя героя так само все одно дала свої плоди. Адже згодом група російських інвесторів почала агресивно поглинула подібні медіа-холдинги, і купа веб-продюсерів звільнилася на знак протесту, а дюжина програмістів пішла геть.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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