Все пробачати: Dan Balan та Оксана Муха випустили кліп, який розчулює до сліз

Dan Balan представив спільний кліп з переможницею "Голосу країни 9" Оксаною Мухою, наставницею якої він був на проєкті. Відеоробота стала не лише першою піснею автора і виконавця українською мовою, а ще і його режисерським дебютом.

За словами Дана Балана, робота над кліпом переросла в соціальний проєкт #всепробачати, що має на меті показати, як біль образи переходить у радість пробачення. За основу відео взято невигадані історії, які розчулюють до сліз.

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Протягом двох місяців велика команда займалася пошуком реальних історій людей, які не бачилися роками, ховаючи в собі образу і не наважуючись зробити перший крок назустріч один одному. Для героїв кліпу зустріч-сюрприз стала справжньою кульмінацією, адже вони опинилися перед несподіваним вибором: пробачити зараз або залишити все, як було. Весь спектр емоцій, які пережили герої історій, перегукується з хвилюючими балканськими мотивами пісні.

Дивитись онлайн кліп Dan Balan #ВСЕПРОБАЧАТИ feat.Oksana Mukha:

"Прощати потрібно все. Не для когось, а для себе! Прощення – це зцілення .. Відпускаючи цей біль – ми звільняємо місце для любові. І неважливо, чи пустите ви знову у своє життя цю людину, чи ні. Це і є посил проєкту #всепробачати", – прокоментував прем'єру Dan Balan.

Текст і слова пісні "Все пробачати"

Мені треба, мені треба

Зазирнути в теє небо,

Що в очах зелених у твоїх,

Це ніжная зброя.

Мені треба подих чути,

Голос твій… як мені бути?

І марю немов уві сні я,

Де ти, моя люба?

Хей, мені треба, треба, хей,

Треба відчувати,

Хей, мені, треба, треба, хей,

Все пробачати.

Мені треба, мені треба

Крихту тебе, краплю тебе,

Твого серця і тої вроди,

Океана води.

Мені треба лише трохи

Пригадати легкий дотик,

І марю немов уві сні я,

Де ти, моя люба?

Хей, мені треба, треба, хей,

Треба відчувати,

Хей, мені, треба, треба, хей,

Все пробачати.

Trebu trebu trebu,

Sa iubim cum trebu

Sa iertam asa cum trebu trebu trebu ,

Tot ce-i bun sau rau primim

Multumim la ceruri!

Dar ce-i mai bun dam mai departe .

Я завжди поруч,

Я вітром і сонцем

За твоїм віконцем,

Ти просто знай, що…

Я тебе бачу і

Я без тебе плачу.

Чи ти мене вже пробачив?

Бо я тим паче.

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