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Alyona Alyona та Kyivstoner – Рятувальний круг: слухайте новий спільний трек реперів
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Зірка українського репу Alyona Alyona здивувала спільним треком "Рятувальний круг" з блогером і репером Kyivstoner. Новинка качає не менше, аніж попередні хіти Альони, а також підіймає важливу тему дружби. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Карантин через пандемію коронавірусу став доволі незвичайним періодом для творчості багатьох зірок, і українські – не виключення. Одна із найкрутіших реперок нашої країни Alyona Alyona записала потужний трек "Рятувальний круг" з колишнім учасником гурту "Гриби" і блогером Kyivstoner.
До теми: TVORCHI записали мелодію зі звуків карантину:
Несподівана новинка присвячена дружбі. Відзначимо, що офіційного релізу майбутнього хіта ще не було, однак в мережі вже злили аудіо.
Alyona Alyona та Kyivstoner – Рятувальний круг, слухати пісню онлайн:
Текст і слова пісні "Рятувальний круг"
Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг
Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг
Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг
Рятувальний круг
Ти мій рятувальний круг!
Я ще не забула той час, коли плавала рибка на дні
І що було треба для щастя мені
Аби при собі всі тримали свій гнів
Я все малювала в уяві, що я не у ямі
Що поміч є тисячі рук
А то були стіни і стеля і я немов скеля
Навколо є круг
Мій рятувальний
Чиє би тепло ще так гріло
Хто кутав мене, хто би оберігав
Хто б навіть не словом, а ділом
А просто присутній був і не втікав
Сховав від всього на світі
Та просто прийняв мене, не нарікав
А я вже давно прийняла його, він тільки мій
Я його не віддам нікому й ніколи
Разом або вниз, або стрімко на гору
Разом і мовчим, і сміємося хором
І завжди зі мною про нього говорять
В купі ілюзій забили на правду
Які в нього форми, якого він складу
Чому так кортить його всім обійняти
Чому він так манить дівчат
Під моїм серцем знову не сердься
Інколи думаю в чому той сенс
Як виглядає хто поруч з тобою
Я падала ти ж уникав мені болю
Я плакала жити хотіла без тебе
Робила усе щоб ти зник я сама ще не знала
Що ж мені треба тепер я щаслива
Хай гасне останній сірник
Де моя воля, мої зусилля?
Ти моя частка, ти мій стимул
Де моя воля, мої зусилля?
Ти моя частка, ти мій стимул
Приспів:
Ти мій рятувальний круг!
Коли зриває дах
Ти мій рятувальний круг
Коли на серці страх
Ти мій рятувальний круг
Без тебе як без рук
Ти мій рятувальний круг
Я твій ліпший друг
Ти мій ліпший друг
Приспів:
Коли зриває дах
Ти мій рятувальний круг
Коли на серці страх
Ти мій рятувальний круг
Без тебе як без рук
Ти мій рятувальний круг
Я твій ліпший друг
Ти мій ліпший друг
Я бачу час мина
Тече як слина
Не новина
Кожен намагається втулить слова
Не новина
Бо чорт певен на
Голова схилена
Та по силі брат
Ось і схилена
Тільки з тобою ма
Подолаємо туман
Дай мені полум'я наче піроман
Дай мені відбірний мат
Коли інших слів нема
Якщо треба
Візьми силома
Рятувальний круг
Рятувальний круг
Моя спина біля твоїх рук
Ти надаєш мені впевненості в кожен рух
Рятувальний круг
А все інше брухт
З тобою немало годин находили
Втекло вже немало води
Рятувальний круг
Прикриває животи
З тобою находили немало годин
Втекло вже немало води
Рятувальний круг
Приспів:
Ти мій рятувальний круг
Коли зриває дах
Ти мій рятувальний круг
Коли на серці страх
Ти мій рятувальний круг
Без тебе як без рук
Ти мій рятувальний круг
Я твій ліпший друг
Ти мій ліпший друг
Приспів:
Коли зриває дах
Ти мій рятувальний круг
Коли на серці страх
Ти мій рятувальний круг
Без тебе як без рук
Ти мій рятувальний круг
Я твій ліпший друг
Ти мій ліпший друг
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