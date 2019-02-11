Huawei дописав Незавершену симфонію Шуберта за допомогою смартфона

Компанія Huawei використала смартфон Mate 20 Pro, щоб закінчити "Симфонію №8", яку австрійський композитор Франц Шуберт створив у 1822 році. У повноцінному вигляді існує тільки перша і друга частини цієї симфонії, третя і четверта залишилися в начерках.

Хоча проект замислювався як демонстрація потужності процесора Kirin 980, яким оснащений флагманський смартфон, і прогресивності нейромережевого ПЗ Huawei, він добре ілюструє потенціал використання штучного інтелекту в різних творчих сферах.

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Як повідомляється, на першому етапі розроблена фахівцями китайської компанії нейромережа проаналізувала 90 творів Шуберта в MIDI-форматі, щоб зрозуміти основні патерни і структуру його творів.

Потім модель навчалася на роботах композиторів, які, як ми знаємо, вплинули на Шуберта. Це дозволило надати роботі ШІ багатший контекст, – розповідають керівники проекту.

На останньому етапі навчений алгоритм проаналізував висоту, тембр і розмірність наявних двох частин Симфонії №8 і на їх основі, а також за допомогою наявного "багажу знань", згенерував мелодії для третього та четвертого фрагментів.

Обробкою результатів роботи ШІ зайнявся композитор Лукас Кантор, лауреат премії "Еммі" і співробітник DreamWorks Animation. Його завданням було виправити помилки в мелодіях, додати "більше емоцій" і створити оркестрову партитуру. На це у композитора пішло 30 днів. За його словами, без ШІ неможливо було б створити подібний твір за такий короткий термін.

Машина не змогла б закінчити твір без мене. Але і я б навряд чи написав щось подібне, не маючи настільки приголомшливого фреймворка, – ділиться враження Кантор.

Завантажити та послухати згенерований ШІ твір можна на сайті Huawei.

Широкій публіці закінчена версія "Симфонії №8" вперше була представлена ​​4 лютого в Лондонському концертному залі Cadogan Hall. Твір тривав 48 хвилин. Для порівняння, тривалість першої та другої частин композиції складає 27 хвилин.

Якби мені не сказали, що третя і четверта частини твору створені штучним інтелектом, я б цього і не помітив. Композиція не відчувалася цифровою або бездушною, – зазначив журналіст видання Digital Trends, який відвідав концерт.

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