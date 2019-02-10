Marvel запустила сайт для фанів у стилі 90-х

Дія майбутнього фільму Marvel "Капітан Марвел" відбувається у 1995 році, тому студія запустила промо-сайт, який виглядає як у 90-х. Написи виконані шрифтом Comic Sans, а значну частину сторінки займають найпростіші гіфки.

Однак такий сайт не зміг би існувати у 1995 році через те, що тоді таких технологій просто не було. На це звернув увагу у Twitter старший редактор The Verge Дітер Бон. Журналіст почав з того, що сторінка з усіма анімаціями "важить" понад 10 мегабайт. У 1995 році найшвидший модем підтримував швидкість 28 кілобіт у секунду, це означає, що сайт "Капітан Марвел" завантажувався б цілу вічність.

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Сайт "Капітан Марвел"

Крім цього, сайт побудований на JavaScript. Але цю мову почали широко використовувати у веб-розробці тільки після 1996 року, коли JavaScript стандартизували і вона отримала підтримку популярних браузерів NetScape і Internet Explorer 3.

Крім JavaScript, дизайн сайту побудований на CSS-стилях, які з'явилися тільки у кінці 1996 року. Як зазначив Бон, у 1995 році інтернет складався тільки з картинок – без будь-яких стилів. Також журналіст виявив, що у розділі "гостьова книга" можна знайти відсилку до мему "танцююче немовля", який з'явився тільки в 1996 році.

Okay so. This movie is set in 1995 and here's a very clever and fun website for it that plays on what we would like to imagine the web looked like in 1995.



Time to be a killjoy :(https://t.co/8tArP0ir3T — Dieter Bohn (@backlon) 9 лютого 2019 р.

У кінці Бон вибачився перед користувачами і закликав насолодитися "найфановішим сайтом". Однак він пояснив, що не варто намагатися відкрити його в емуляторі NetScape Navigator (найпопулярніший браузер у 90-х), бо сайт просто не буде працювати.

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