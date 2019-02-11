Instagram змінює правила публікації знімків

Популярний сервіс для обміну фотографіями Instagram буде банити деякі знімки, які можуть натякати на самогубство. Таке питання підняли у Великобританії після самогубства підлітка.

Як повідомляється, батько дівчинки сказав, що платформа сприяла вирішенню його дитини накласти на себе руки. Шеф Instagram Адам Мосері заявив, що платформа вносить низку змін до правил визначення розміщення контенту.

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Фото, які натякатимуть на самогубство, будуть видалені

У питаннях самогубства ... ми повинні більше робити для того, щоб захистити найбільш вразливих у нашому суспільстві, – зазначив він.

Заклик до змін був підтриманий британським урядом після того, як сім'я 14-річної Моллі Расселл знайшла матеріал, пов'язаний з депресією і самогубством, в її акаунті в Instagram після її смерті у 2017 році.

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