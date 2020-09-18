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Хто такі батьки-вертольоти та чому вони шкодять своїм дітям
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Надмірний перфекціонізм може добряче так ускладнити ваше життя. Про це вкотре вирішили нагадати науковці. Щоправда, цього разу вони зробили акцент на батьківстві. Тож, як перфекціонізм впливає на ваші батьківські обов'язки?
Перфекціоністи часто висувають високі вимоги не тільки до себе, але і до своїх дітей. Проте, у своєму прагненні до досконалості вони можуть зіткнутися з далеко не ідеальним ярликом батька-вертольота. Цей термін використовується для характеристики батьків, які надмірно відстежують дії дитини. Буцімто "ширяючи" над нею у намаганні контролювати кожен крок.
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"Надмірне виховання – це підхід, при якому виховання не відповідає рівню розвитку дитини, – розповідає Кріс Сегрін з університету Аризони, який брав участь в дослідженні. – Це означає, що батьки не дозволяють дитині виконувати завдання, з якими вона сама через вік прекрасно впорається. Вони хочуть контролювати всі аспекти її життя".
Негативні наслідки надмірного виховання вже давно задокументовані вченими. Це може привести до психологічного стресу, нарцисизму, поганої адаптації, вживання алкоголю та навіть наркотиків, а також до безлічі інших поведінкових проблем у молодих людей у віці від 18 до 25 років.
Батьки-вертольоти буквально "ширяють" навколо своєї дитини
Проте, набагато менше відомо про те, чому деякі люди взагалі стають батьками-вертольотами. Вчені вважають, що винним у всьому є саме перфекціонізм. Батьки-перфекціоністи можуть розглядати успіх своїх дітей як відображення самих себе, зазначає Сегрін, і тому проявляють надмірне виховання, намагаючись досягти "ідеальних" результатів.
"Вони живуть завдяки досягненням дітей, адже це виставляє їх у хорошому світлі перед оточуючими. Я не кажу, що їм начхати на дітей, вони піклуються про них, але вимір своєї самооцінки визначається успіхами дітей", – зазначає Сегрін.
Тож, дорогі батьки, намагайтесь дотримуватися правильного балансу між вихованням дитини й ускладненням її життя. Ваш перфекціонізм – штука хороша, але він іноді може банально нашкодити тим, кого ви любите понад усе.
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