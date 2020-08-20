Постав себе на місце іншого: чи справді працює цей метод

Існує думка, що можна краще зрозуміти людину, якщо поставити себе на її місце. Але чи дійсно це допомагає?

Мало хто не чув про Дейла Карнегі та його книгу "Як здобувати друзів і впливати на людей", саме завдяки їй став популярний спосіб "ставити себе на місце іншого", мовляв, так можна справді налаштуватись на хвилю співрозмовника та зрозуміти його позицію.

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Але науковці зі США та Ізраїлю дійшли до висновку, що це працює лише в теорії, але не на практиці. І це підтвердили 25 експериментів, які провалились. Метод лише робив людей сміливішими, але не більше.

"Ми помилково припускаємо, що прийняття чужих поглядів дозволить зрозуміти та покращити стосунки. Але якщо ви хочете зрозуміти, що думає чи відчуває людина, то не робіть припущень. Просто запитайте", – пояснюють дослідники.

Як краще зрозуміти людей

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