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Учені переконані, що схильність до сарказму небезпечна для здоров'я
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Якщо ви зауважили за собою надмірний сарказм, то у нас для вас не надто втішні новини. Науковці провели дослідження та виявили його несподіваний вплив на тривалість життя.
Учені виявили, що пацієнти з агресивним характером, які пережили інфаркти, частіше вмирають від рецидивів. Тому вони рекомендують людям бути доброзичливішими до інших і до самих себе.
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Саркастичні та дратівливі люди наражають на небезпеку своє серце, як передбачає дослідження за участю 2 300 людей зі США, які пережили інфаркти. Встановлено, що люди, котрі проявляють агресивні та ворожі властивості характеру, включаючи нетерплячість, дратівливість, сарказм і цинізм, значно більше ризикують померти від повторного інфаркту в наступні два роки. Вчені вважають, що постійний негативний емоційний стан людини піддає її серце додатковому навантаженню.
Негативний емоційний стан створює додаткове навантаження на ваше серце
Вороже налаштовані до оточуючих люди також гірше стежать за власним самопочуттям, частіше курять, вживають алкогольні напої, дотримуються неправильного способу життя та харчування. Дослідники з Університету Теннессі оцінювали рівень ворожості по спеціальному тесту на характер людини. За пацієнтами після інфарктів спостерігали протягом двох років.
До кінця періоду спостережень виживання людей з "саркастичної групи" порівняли з показниками серед найбільш доброзичливих. Учені встановили прямий зв'язок між здоров'ям людини та властивостями її характеру, за допомогою якого можна навіть передбачити ймовірність смерті від повторного інфаркту.
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