Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Учені переконані, що схильність до сарказму небезпечна для здоров'я

  • 33
Сарказм може скоротити тривалість вашого життя - фото 1
Сарказм може скоротити тривалість вашого життя

Якщо ви зауважили за собою надмірний сарказм, то у нас для вас не надто втішні новини. Науковці провели дослідження та виявили його несподіваний вплив на тривалість життя.

Учені виявили, що пацієнти з агресивним характером, які пережили інфаркти, частіше вмирають від рецидивів. Тому вони рекомендують людям бути доброзичливішими до інших і до самих себе.

Це цікаво: Як почати свій день з позитиву: чотири простих способи

Саркастичні та дратівливі люди наражають на небезпеку своє серце, як передбачає дослідження за участю 2 300 людей зі США, які пережили інфаркти. Встановлено, що люди, котрі проявляють агресивні та ворожі властивості характеру, включаючи нетерплячість, дратівливість, сарказм і цинізм, значно більше ризикують померти від повторного інфаркту в наступні два роки. Вчені вважають, що постійний негативний емоційний стан людини піддає її серце додатковому навантаженню.

Учені переконані, що схильність до сарказму небезпечна для здоров'я - фото 425598
Негативний емоційний стан створює додаткове навантаження на ваше серце

Вороже налаштовані до оточуючих люди також гірше стежать за власним самопочуттям, частіше курять, вживають алкогольні напої, дотримуються неправильного способу життя та харчування. Дослідники з Університету Теннессі оцінювали рівень ворожості по спеціальному тесту на характер людини. За пацієнтами після інфарктів спостерігали протягом двох років.

До кінця періоду спостережень виживання людей з "саркастичної групи" порівняли з показниками серед найбільш доброзичливих. Учені встановили ​​прямий зв'язок між здоров'ям людини та властивостями її характеру, за допомогою якого можна навіть передбачити ймовірність смерті від повторного інфаркту.

Читайте також: Дослідники з'ясували, як пов'язані фігура чоловіка та його батьківські якості

Джерело: Daily Mail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 114
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 144
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2515762
Загрузка...
Новини