Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку

16-річна школярка зі Швеції Грета Тунберг потрапила в центр уваги світових та українських ЗМІ після потужної промови на саміті ООН з питань клімату. Знайомтесь із юною активісткою, яка невдовзі може отримати Нобелівську премію!

Уперше Грета Тунберг привернула увагу ЗМІ ще в серпні 2018. Напередодні нового навчального року шведська школярка вирішила розпочати одиночний протест пікет під парламентом у Стокгольмі.

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Дівчинка, якій тоді було лише 15, заявила, що не буде ходити до школи щоп'ятниці доти, поки політики нарешті не почнуть виконувати Паризьку домовленість щодо клімату. Дії юної активістки настільки привернули увагу, що по всьому світу школярі почали страйки. На додачу, Грету номінували на Нобелівську премію миру.

Хто така Грета Тунберг: біографія

Грета Тунберг народилася 3 січня 2003 року в родині шведської оперної співачки Малени Ернман і актора Сванте Тунберга. У 8 років дівчинка дізналася про кліматичні зміни і з того часу почала шукати відповіді на запитання: чому дорослі нічого не роблять, знаючи, яка небезпека загрожує людству...

В 11-річному віці Грета впала в депресію, перестала їсти і розмовляти. Після звернення до лікарів батьки дізналися, що вона має синдром Аспергера (порушення психічного розвитку, що характеризується серйозними труднощами в соціальній взаємодії), ОКР (обсесивно-компульсивний розлад, або невроз нав'язливих станів) і селективну німоту, яка проявляється в тому, що людина здатна розмовляти, лише коли вважає це необхідним. Сама дівчинка вважає ці розлади "даром", який визначає її бачення світу в "дуже чорно-білому кольорі". Батьки ж вважають, що це частково пояснює принциповість і категоричність дочки.

У травні 2018 року Грета перемогла в конкурсі статей про клімат, організованому шведською газетою Svenska Dagbladet. Газета опублікувала її статтю, після чого з нею сконтактував активіст Бу Торен з екологічної організації Fossilfritt Dalsland. Він запросив дівчинку взяти участь у зустрічах екологів. На одній з них Торен висловив ідею про те, що школярі могли б почати страйк проти зміни клімату. Почувши про це, Грета спробувала переконати однокласників взяти участь у страйку, але така ідея нікого не зацікавила, і вона вирішила проводити страйки самотужки.

У серпні 2018 роки дівчинка заявила, що не буде ходити в школу до тих пір, поки влада Швеції не піде їй назустріч і не почне виконувати умови Паризького договору щодо клімату. Щотижневий страйк під стінами парламенту Швеції незабаром переріс у світовий рух. Тисячі школярів по всьому світу за прикладом Тунберг почали виходити з п'ятничними пікетами, вимагаючи вжити заходів для запобігання глобальному потеплінню.

За останні два роки юна шведська активістка кілька разів зустрічалася з генсеком ООН, обговорювала свої ідеї з Бараком Обамою, виступала на форумі в Давосі і виголошувала промову перед представниками Європарламенту в Страсбурзі. Прикметно, що на всі виступи Грета добирається винятково екологічно чистим транспортом. Вона принципово відмовляється від перельотів та критикує літаки за занадто великий "вуглецевий слід" (сукупність викидів парникових газів, вироблених індустрією прямо або побічно).

Головні промови Грети Тунберг

Влітку 2019 року Тунберг закінчила дев'ятий клас і вирішила не відвідувати школу цілий рік. Замість цього вона має намір повністю сконцентруватися на боротьбі проти зміни клімату.

Дехто каже, що мені слід бути в школі. Інші радять піти вчитися на кліматолога, щоб я могла "вирішити проблему кліматичної кризи". Але ця проблема вже вирішена. У нас вже є всі факти і рішення. Все, що нам потрібно зробити, – це прокинутися і змінитися. Деякі люди кажуть, що Швеція – це лише маленька країна і що не має значення, що ми робимо, але я думаю, що якщо кілька дітей по всьому світу змогли потрапити в центр уваги ЗМІ, просто не відвідуючи школу кілька тижнів, уявіть, що ми могли б зробити разом, якби захотіли, – наголошує Грета.

Нова промова Тунберг на саміті ООН 23 вересня стала справді знаковою. Сама її подорож привернула увагу, адже дівчинка добиралась з Європи в США на яхті, оснащеній сонячними батареями.

Дехто вважає дії 16-річної активістки популізмом, однак на всі звинувачення Грета відповіла в своїй промові. Шведка гнівно звернулась до топ-політиків світу, ледве стримуючи емоції.

Ви вкрали мої мрії і моє дитинство своїми порожніми словами, і це мені ще пощастило. Люди страждають. Люди вмирають. Цілі екосистеми руйнуються. Всі ми на порозі масового знищення, проте все, про що ви можете говорити, – це гроші і казки про вічне економічне зростання. Та як ви смієте! – обурилась активістка.

ЗМІ назвали виступ Грети безстрашним щодо політиків та пророчим щодо майбутнього Землі. Більшість користувачі мережі схвально оцінює дії дівчинки, хоча є й такі, що критикують Грету та шведське суспільство в цілому за популізм.

"Дорослі люди замість того, щоб відправити дитину в школу, тягнуть її на яхті через океан, де вона розповідає з трибуни Ліги Націй, що не ходить в школу через глобальне потепління ... Світ з'їхав з глузду. Популізм і нездатність до прийняття рішень всюди. Шістнадцятирічний підліток, який вже рік не ходить в школу – це взагалі останній експерт, якого я хотів би слухати з трибуни ООН щодо будь-яких глобальних питань", – поділився журналіст Аркадій Бабченко.

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