HP представила дерев'яні ноутбуки

Компанія HP представила ноутбуки серії Envy Wood, в яких застосовуються вставки з натурального дерева, в тому числі і в області тачпада.

Дерев'яні елементи отримають моделі Envy 13, Envy 17, Envy x360 13 і Envy x360 15.

Вони представлені в чорному, білому і срібному колірних варіантах оформлення, які отримали назви Nightfall Black with Natural Walnut, Ceramic White with White Birch і Natural Silver with Pale Birch.

На думку Hewlett-Packard це допоможе покупцям підкреслити свою індивідуальність. Втім, всередині не буде нічого особливого, все як і у аналогічних моделей без вставок з натуральних матеріалів. Початок продажів цих новинок – осінь 2019 року.

