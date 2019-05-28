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Володимир Зеленський ЗНО

HP представила дерев'яні ноутбуки

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Початок продажів цих новинок – осінь 2019 року - фото 1
Початок продажів цих новинок – осінь 2019 року / Neowin

Компанія HP представила ноутбуки серії Envy Wood, в яких застосовуються вставки з натурального дерева, в тому числі і в області тачпада.

Дерев'яні елементи отримають моделі Envy 13, Envy 17, Envy x360 13 і Envy x360 15.

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Вони представлені в чорному, білому і срібному колірних варіантах оформлення, які отримали назви Nightfall Black with Natural Walnut, Ceramic White with White Birch і Natural Silver with Pale Birch.

На думку Hewlett-Packard це допоможе покупцям підкреслити свою індивідуальність. Втім, всередині не буде нічого особливого, все як і у аналогічних моделей без вставок з натуральних матеріалів. Початок продажів цих новинок – осінь 2019 року.

HP представила дерев'яні ноутбуки - фото 330433

HP представила дерев'яні ноутбуки - фото 330434

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Джерело: engadget
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