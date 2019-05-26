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Студенти Стенфорда створили робота, який стрибає: відеофакт

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Робот Doggo - фото 1
Робот Doggo / engadget

Студенти Стенфордського університету показали створеного ними робота Doggo. Машина вміє стрибати, танцювати, бігати риссю і перевертатися в повітрі, при здійсненні стрибків.

Стрибки робот робить не за рахунок пружин, а за рахунок моторчиків. Він вийшов дуже легким, і пересуватися може як по твердих поверхнях, так і по камінню чи галявині.

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Підстрибувати Doggo може на висоту до одного метра. На створення робота були витрачені близько трьох тисяч доларів. Ці витрати включили збірку і доставку комплектуючих. Зараз група творців працює над більшою версією свого робота.

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Джерело: news.stanford
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