Студенти Стенфорда створили робота, який стрибає: відеофакт

Студенти Стенфордського університету показали створеного ними робота Doggo. Машина вміє стрибати, танцювати, бігати риссю і перевертатися в повітрі, при здійсненні стрибків.

Стрибки робот робить не за рахунок пружин, а за рахунок моторчиків. Він вийшов дуже легким, і пересуватися може як по твердих поверхнях, так і по камінню чи галявині.

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Підстрибувати Doggo може на висоту до одного метра. На створення робота були витрачені близько трьох тисяч доларів. Ці витрати включили збірку і доставку комплектуючих. Зараз група творців працює над більшою версією свого робота.

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