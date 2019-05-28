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Як смартфони впливають на стан шкіри: відповідь медиків
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Сучасне суспільство не уявляє свого життя без гаджетів, а смартфони вважаються обов'язковою частиною буднів. Але чи мають вони вплив на здоров'я шкіри – розповідають учені.
Науковці не раз наголошували на тому, що мобільний телефон є домівкою для значної кількості бактерій, у 10 разів більшої, ніж на унітазі. Тому варто замислитись, чи під час дзвінків та розмов телефоном, ваше обличчя не страждає.
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До того ж, довге використання змушує смартфон нагріватися, що змушує шкіру припиняти виробляти меланін, тому на щоках можуть виникати пігментні плями та нерівний тон. Врешті, це загрожує акне та проблемною шкірою.
А одна із засновників Epique Labs Дівья Мехта також наголошує, що варто звертати увагу на запалення шкіри, які можуть виникати від активного користування гаджетами. Дослідження показують, що активні розмови телефоном можуть викликати почервоніння, свербіж, набряк і навіть пухирці. Причиною такого є хром та нікель, які є у корпусах більшості телефонів.
Як розв'язати цю проблему? Звісно ж, повна відмова від гаджетів у сучасному світі не надто втішає, тому є кілька правил, які допоможуть врятувати шкіру. Приміром, намагатись рідше проводити довгі розмови, змінювати вухо та надавати перевагу гарнітурі чи гучномовцю. Також не варто забувати протирати телефон та пам'ятати про правила особистої гігієни.
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