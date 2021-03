Hitman 3 тимчасово стала безплатною: як отримати топову гру

Студія IO Interactive запустила безплатні вихідні в Hitman 3, заключній частині нової трилогії про лисого кілера. Гравці можуть отримати безплатний Starter Pack, в який входять кілька рівнів з усіх трьох ігор. Розповідаємо, як це зробити.

Зокрема, геймери зможуть ознайомитися з навчальними місіями перших двох частин, а також виконати контракт у Дубаї з Hitman 3, пише Polygon.

Найближчим часом розробники обіцяють додати ще більше безплатного контенту, а власники третьої частини отримають тимчасовий доступ до вступного завданням з Hitman 2.

Випробувати безплатну версію стелс-екшену Hitman 3 можуть власники усіх трьох головних ігрових платформ. Користувачі персональних комп'ютерів можуть забрати пробну копію у цифровому сервісі Epic Games Store, а володарі консолей – в магазинах PlayStation і Microsoft. Акція буде дійсна аж до 6 квітня.

Нагадаємо, що раніше перший рівень Hitman 3 вдалося пройти за рекордні 8 секунд. Для цього геймеру знадобилася звичайнісінька кмітливість та відповідне розташування цілей. Встановити новий рекорд у місії On Top of the World вдалося спідраннеру під ніком Goron. Його результат зафіксували та підтвердили на сайті Speedrun.com у категорії Any%. Щоб завершити рівень за 8 секунд, геймер привернув увагу обох цілей і швидко ліквідував їх точними пострілами з пістолета.

