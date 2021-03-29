20 років по тому: опублікований трейлер ігрового процесу Serial Cleaners

У 2017 році польська студія Draw Distance випустила симулятор мафіозного прибиральника Serial Cleaner, і гра, попри змішані відгуки, стала неймовірно популярною. Рік тому її аудиторія перевищувала мільйон, і екранізацією гри збиралися зайнятися Legendary і Sony Pictures Television.

Влітку минулого року розробники анонсували продовження Serial Cleaners. А тепер показали фрагменти ігрового процесу нової частини кримінальних прибирань. І легко помітити, як сильно різняться оригінал і сиквел.

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Дія Serial Cleaner відбувалося в яскраві і безтурботні 1970-ті. Для продовження вибрали період через двадцять років: 1990-ті з їх графіті, хіп-хопом, кривавими трилерами Тарантіно, райдужним оптимізмом і крахом усіх надій.

За сюжетом в 1999 році в Нью-Йорку зустрічаються четверо прибиральників мафії, і за чаркою вони починають згадувати минулі дні і славні місії. І поступово з'ясовується, що їхні спогади не стикуються в деяких деталях. Так мирний вечір в компанії перетворюється на криваве протистояння. Пережити на власному досвіді спогади чотирьох різних персонажів ми зможемо вже цьогоріч, гра вийде на PC і буде продаватися в Steam, GOG і Epic Games Store.

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