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20 років по тому: опублікований трейлер ігрового процесу Serial Cleaners
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У 2017 році польська студія Draw Distance випустила симулятор мафіозного прибиральника Serial Cleaner, і гра, попри змішані відгуки, стала неймовірно популярною. Рік тому її аудиторія перевищувала мільйон, і екранізацією гри збиралися зайнятися Legendary і Sony Pictures Television.
Влітку минулого року розробники анонсували продовження Serial Cleaners. А тепер показали фрагменти ігрового процесу нової частини кримінальних прибирань. І легко помітити, як сильно різняться оригінал і сиквел.
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Дія Serial Cleaner відбувалося в яскраві і безтурботні 1970-ті. Для продовження вибрали період через двадцять років: 1990-ті з їх графіті, хіп-хопом, кривавими трилерами Тарантіно, райдужним оптимізмом і крахом усіх надій.
За сюжетом в 1999 році в Нью-Йорку зустрічаються четверо прибиральників мафії, і за чаркою вони починають згадувати минулі дні і славні місії. І поступово з'ясовується, що їхні спогади не стикуються в деяких деталях. Так мирний вечір в компанії перетворюється на криваве протистояння. Пережити на власному досвіді спогади чотирьох різних персонажів ми зможемо вже цьогоріч, гра вийде на PC і буде продаватися в Steam, GOG і Epic Games Store.
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