Шалена популярність: PUBG Mobile завантажили понад мільйон разів

Складно у це повірити, але якихось 4 роки тому "королівська битва" здавалася ковтком свіжого повітря, а PUBG – головною грою незвичайного жанру. Часи трохи змінилися, бойовик відійшов на другий план після зльоту Fortnite, але популярності все-таки не втратив. Усе завдяки своїй портативній версії.

Як повідомили автори PUBG Mobile у твітері, за три роки з дня офіційного запуску бойовик завантажили понад мільярд разів.

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З такого приводу глава Krafton Inc записав звернення, в якому подякував геймерам і пообіцяв підтримувати мобільний PlayerUnknown's Battlegrounds.

Players, it's our turn to level up! PUBG MOBILE just hit 1 billion downloads worldwide! Stay tuned for an awesome new update #pubgm1Billion pic.twitter.com/0XotZfblqM — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) March 22, 2021

Нагадаємо, що попереду геймерів чекає ще одна ексклюзивна для смартфонів частина серії. Вона називається PUBG: New State, а її події відбуватимуться у 2051 році.

Використовуючи різноманітну зброю і тактику, 100 тих, хто вижили битимуться, поки не залишиться тільки один гравець або команда. В умовах синьої зони, яка постійно звужується, гравці мають знаходити зброю, транспорт і видаткові матеріали, щоб здобути перемогу. Гравці також отримають нові можливості, включаючи бойові перекати, дрони і багато іншого.

Розробники PUBG: New State обіцяють поліпшену реалістичну графіку, оптимізовану для мобільних пристроїв. Гру вже можна попередньо замовити на платформі Android, ту ж функцію для iOS обіцяють додати в найближчому майбутньому.

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