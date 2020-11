HBO зніме серіал за мотивами першої частини популярної гри The Last of Us

The Last of Us стане серіалом, а зніме його HBO

Американський телеканал HBO зніме серіал за мотивами популярної гри "The Last of Us". Режисер мінісеріалу "Чорнобиль" Йохан Ренк займеться створенням пілотного епізоду.

Сценаристами та виконавчими продюсерами серіалу стануть Крейг Мейзін і Ніл Дракманн – віце-президент і креативний директор Naughty Dog, студії-розробника відеоігри. Вони ж писали сценарій "Чорнобиля". Крім того, до команди приєднається Керолін Штраусс – їх колега з міні-серіалу HBO, яка працювала над "Грою престолів".

Екранізація гри "The Last of Us" оповідає про події, які "відбуваються через двадцять років після того, як сучасна цивілізація була знищена". Головним героєм є один з тих, хто вижив – Джоел, якого наймають, щоб "таємно вивезти 14-річну Еллі з репресивної карантинної зони". Щоб вижити та перетнути американський кордон, їм необхідно згуртуватися.

Представники каналу HBO та творці серіалу поки що не визначились з датою виходу проєкту та не вибрали акторів на виконання головних ролей. Виробництво екранізації знаходиться на ранній стадії.

"The Last of Us" була визнана критиками та геймерами "грою року" у 2013 році. Лише заради неї покупці купували приставки Sony PlayStation 3 і 4.

Нагадаємо, що раніше творці відеоігри почали роботу над створенням її настільної версії. Влітку 2020 року студія Naughty Dog оголосила про співпрацю з командою CMON, що створила настільну гру з "Bloodborne" і карткову гру по "God of War".

