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HBO зніме серіал за мотивами першої частини популярної гри The Last of Us
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Американський телеканал HBO зніме серіал за мотивами популярної гри "The Last of Us". Режисер мінісеріалу "Чорнобиль" Йохан Ренк займеться створенням пілотного епізоду.
Сценаристами та виконавчими продюсерами серіалу стануть Крейг Мейзін і Ніл Дракманн – віце-президент і креативний директор Naughty Dog, студії-розробника відеоігри. Вони ж писали сценарій "Чорнобиля". Крім того, до команди приєднається Керолін Штраусс – їх колега з міні-серіалу HBO, яка працювала над "Грою престолів".
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Екранізація гри "The Last of Us" оповідає про події, які "відбуваються через двадцять років після того, як сучасна цивілізація була знищена". Головним героєм є один з тих, хто вижив – Джоел, якого наймають, щоб "таємно вивезти 14-річну Еллі з репресивної карантинної зони". Щоб вижити та перетнути американський кордон, їм необхідно згуртуватися.
Представники каналу HBO та творці серіалу поки що не визначились з датою виходу проєкту та не вибрали акторів на виконання головних ролей. Виробництво екранізації знаходиться на ранній стадії.
"The Last of Us" була визнана критиками та геймерами "грою року" у 2013 році. Лише заради неї покупці купували приставки Sony PlayStation 3 і 4.
Нагадаємо, що раніше творці відеоігри почали роботу над створенням її настільної версії. Влітку 2020 року студія Naughty Dog оголосила про співпрацю з командою CMON, що створила настільну гру з "Bloodborne" і карткову гру по "God of War".
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