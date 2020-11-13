У Netflix пояснили, чому закривають серіали після першого сезону

Представники Netflix пояснили, чому компанія відмовляється знімати продовження багатьох серіалів і завершує їх уже після першого сезону. CEO Компанії Тед Сарандос і глава телевізійного підрозділу Бела Баджарія заявили, що такі правила ведення бізнесу в кіноіндустрії.

За їх словами, середній рівень оновлюваності контенту на стрімінгових платформах становить 67% – такий стандарт індустрії, і компанія його дотримується.

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"Ми запускаємо багато нових проєктів, і може здатися, що ми закриваємо багато хороших шоу. Але статистика свідчить, що він (серіал "Корона, – ред.) відповідає загальноприйнятим мірками", – заявили представники компанії. Зазначимо, що серіал "Корона", який продовжили вже на шостий сезон.

Тед Сарандос вважає, що не можна підходити до серіалів зі застарілою міркою успіху: якщо проєкт не продовжили на новий сезон, це зовсім не означає, що він провалився: "У нас завжди буде добірка серіалів, які розповідають історію в кількох епізодах, і тих, які ми продовжуємо на сезони вперед". За словами Сарандоса, хороша історія не залежить від кількості виділених їй сезонів.

Нові серії серіалу "Корона" вийдуть на платформі Netflix 15 листопада. Сюжет четвертого сезону розгортається у кінці 1970-1980-х, у період правління Маргарет Тетчер і Фолклендської війни, коли роман між принцом Чарльзом (Джошом О'Коннором) і принцесою Діаною (Еммою Коррін) здавався казковим.

Раніше Netflix анонсував запуск першого лінійного каналу. Він працюватиме так само як традиційні телеканали. Компанія планує запустити проєкт у Франції.

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