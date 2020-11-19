Езра Міллер таємно знявся у серіалі Протистояння за романом Кінга

Зірка "Фантастичних звірів" і виконавець ролі Флеша Езра Міллер таємно знявся в серіалі "Протистояння" за однойменним романом Стівена Кінга. Розповідаємо, кого він зіграв.

Актор Езра Міллер зіграв божевільного і нестабільного піромана на прізвисько Сміттєвий Бак. За сюжетом його персонаж повинен долучитися до групи тих, що вижили при пандемії супергрипу, очолюваної Рендаллом Флеггом – Людиною в чорному (Олександр Скарсгард).

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"Таким Езру ще ніхто не бачив, і він повністю віддався ролі. Він палкий шанувальник книги, закохався в цього персонажа і давно хотів зіграти його. Під час нашої першої телефонної розмови він охарактеризував героя як "втілення піроманії". Єдине, на що був здатний цей хлопець, і єдина сфера, де він почувався комфортно, – це вибухівка і знаряддя вогню і руйнування", – розповів шоураннер серіалу Бенжамін Кевелл.

Міллер сам придумав костюм для свого персонажа – вогнетривку спідню білизну. Більше нічого з одягу Сміттєвий Бак не носить, за винятком черевиків і жилета з вибухівкою.

"Протистояння" розповідає про те, як у результаті трагічної випадковості з секретної лабораторії у США відбувається витік смертельного вірусу. Пандемія вбиває майже все населення планети, а ті, хто вижили, діляться на два табори.

У серіалі також знімалися Вупі Голдберг, Джеймс Марсден, Ембер Херд і інші. Шоу складатиметься з десяти серій.

Перша серія вийде 17 грудня на CBS All Access.

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