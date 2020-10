HBO випустить міні-серіал про створення SpaceX Ілоном Маском

HBO починає роботу над міні-серіалом з шести епізодів. У ньому розкажуть про те, як Ілон Маск створив компанію SpaceX і домігся її участі в освоєнні космосу.

Основою для шоу стане книга Ешлі Венса "Ілон Маск: Tesla, SpaceX і дорога в майбутнє" ("Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future"), що вийшла у 2015 році.

Це цікаво: Ілон Маск придумав, як буде виглядати прапор першої колонії на Марсі

Сценарій напише Даг Джанг, який працював над фільмом "Стартрек: Нескінченність" і серіалом Netflix "Мисливець за розумом". Також він виступить одним з виконавчих продюсерів проєкту разом з Ченнінг Татум і колишнім головним HBO Films Леном Амато. Про це пише The Hollywood Reporter.

Дата виходу "SpaceX" поки не називається.



Одним із продюсерів фільму про Ілона Маска стане Ченнінг Татум / Getty Images

Нагадаємо, серед інших майбутніх міні-серіалів HBO значаться ремейк драми Інгмара Бергмана "Сцени з подружнього життя", в якому зіграють Оскар Айзек і Мішель Вільямс, а також телеадаптація південнокорейського хіта "Паразити".

Читайте також: SpaceX скасувала запуск ракети за дві секунди до старту